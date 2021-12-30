Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 🎄 Що зміниться з 1 січня Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу

Зашквар Netflix

Не дивися вгору

Топ-серіал

Арні розлучився

Шоу "Маска". Сезон 2

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Ольга Бузова зізналась, чому не може знайти чоловіка: "Не хочу, щоб мною хвалилися"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
30 грудня, 07:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російська телеведуча вже тривалий час залишається холостячкою. Незважаючи на перемоги в роботі, в особистому житті у неї складається не все так добре
Ольга Бузова поділилася своїм поглядом на ідеальні стосунки.
Ольга Бузова поділилася своїм поглядом на ідеальні стосунки. / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова, яка днями помахала середнім пальцем перед камерою, зізнається, що зараз їй вкрай важко знайти люблячого бойфренда. Телеведуча нарікає на те, що в сучасному світі не залишилося гідних чоловіків.

Окрім того, знаменитість каже, що й статистика вже не на її користь.

Реклама

На дев'ять дівчат всього п'ять хлопців, а то й взагалі їх немає, – ділиться Оля, повідомляє "Собеседник".

Відомо, що Бузова пройшла через безліч болючих розлучень, і у свої 35 років залишилася самотньою. Зірка пояснила, що гіркий досвід навчив її тому, що не можна дозволяти залицяльникам користуватися своїм ім'ям та статусом.

У майбутньому я не хотіла б, щоб мій чоловік мною хвалився, публікував мене на своїй сторінці в Мережі. Хочу, щоб він любив Олю, а не зірку, — загадує артистка.

Нагадаємо, у 2012 році Ольга Бузова вийшла заміж за футболіста Дмитра Тарасова. Втім, через чотири роки шлюб розпався. Телеведуча звинувачувала чоловіка у зрадах. Цього року екс-пара вперше зустрілася через п'ять років після розлучення і Бузова вже встигла принизити колишнього.

Ольга Бузова та Дмитро Тарасов вперше зустрілися на світському заході після розлучення
Ольга Бузова та Дмитро Тарасов вперше зустрілися на світському заході після розлучення / Фото: instagram.com/buzova86

Реклама

Згодом зірка намагалася будувати стосунки із блогером Давою. Бузова зізнавалася, що повністю вкладалася у цей роман, проте невдовзі відчула щось недобре. У парочки виникали частенько сварки, скандали та взаємні закиди. Телеведуча припускає, що її екскоханий мав "зірковий статус артистки".

Ольга Бузова з коханим Давидом
Ольга Бузова з коханим Давидом / Фото: Instagram

А от сама Дава в одному з інтерв'ю заявив, що Оля докоряла, що він більше займається кар'єрою, аніж стосунками і в один день вони розійшлися. Згодом, за словами блогера, Бузова просила його повернутися, але він відмовився возз'єднуватися після публічних образ.

Реклама

Зараз про особисте життя Ольги Бузової нічого не відомо, хоч іноді вона натякає, що в неї є таємний шанувальник.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Реакція на зірковий кавер
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
1/2
Рейтинг
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Новорічний mood ​​​
Як вам затишний образ Тіни Кароль?
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Насправді, тут добре ставляться до українців, знають, що ми дуже роботящі

Олексій Федосов український режисер у Голлівуді
Імідж українців у США
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти