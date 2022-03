Оскар боїться слова "війна": реакція Мережі на те, як під час церемонії мовчали про Україну

В ніч на понеділок у театрі Dolby у Голлівуді відбулася 94-а церемонія вручення "Оскар". Багато зірок вийшли на червону доріжку з блакитною стрічкою або з аксесуарами у кольорах нашого прапора – так вони підтримали Україну.

Під час шоу також висловили підтримку українцям хвилиною мовчання. Проте у соцмережах організаторів "Оскара" розкритикували за недостатнє висвітлення теми війни.

На церемонії кіноакадемії майже не згадали про вторгнення росії, уникали слова "війна", натомість жартували про республіканців, гендерні проблеми та інші "актуальніші теми" для США – помітили в Twitter.

Багатьох глядачів здивував той факт, що росію як агресора на "Оскарі" не згадали, а війну назвали "конфліктом".

Дісталося і Віллу Сміту, який, на думку користувачів Мережі, переключив учора загальну увагу на себе.

People in Ukraine watching the world shift є entire attention span to the will smith incident #Oscars #Oscars2022 pic.twitter.com/3V9liiixTm