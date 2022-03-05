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Зупиніть Путіна зараз! Мадонна знову підтримала Україну

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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5 березня, 20:46
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Американська поп-діва продовжує висвітлювати події в Україні та закликає весь світ зупинити військові дії на українській території
Мадонна виступила на підтримку України
Мадонна виступила на підтримку України / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна, яка раніше вже озвучила свою позицію та виступила на підтримку українського народу, знову звернулася до світу з проханням зупинити Путіна

На своїй сторінці у Instagram американська співачка опублікувала серію відео, на яких видно, що зараз відбувається в Україні.

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Скріншот – instagram.com/madonna

Мадонна закликає весь світ допомогти українському народу та зупинити тиранію Путіна.

Скріншот – instagram.com/madonna

Конфлікти ніколи не вирішуються насильством. Зупиніть Путіна зараз! – звернулася до фоловерів Мадонна.

Також виконавиця виставила фото у сукні у вигляді двох сердець синього та жовтого кольору, які символізували прапор України.

Скріншот – instagram.com/madonna

Нагадаємо, Дженіфер Еністон допомогла українцям, які постраждали через РФ. Водночас Барбра Стрейзанд заявляла, що путінська пропаганда про "денацифікацію" – найбільша брехня століття. А ось актриса Хайден Панеттьєрі назвала дії Кремля абсолютною ганьбою.

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Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Позивний “Каракурт”. У бою за Гостомель загинув Герой України капітан Валерій Чибінєєв. Був командиром роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку, визволяв Лиман. Зірку Героя отримав 2016-го. На його честь пропонують назвати одну з вулиць Гостомеля.

Герої не вмирають!
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Моряк Тарас Остапчук, який керував яхтою віце-президента російського концерну з виробництва зброї «Ростех», дізнавшись про вторгнення до його рідної України, втопив судно біля берегів Іспанії. Чим завдав ворогові збитків на $9 млн. Капітана заарештувала місцева влада, але, дізнавшись про причину вчинку, відпустила.
Слава Україні!
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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