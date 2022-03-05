Зупиніть Путіна зараз! Мадонна знову підтримала Україну

Американська поп-діва продовжує висвітлювати події в Україні та закликає весь світ зупинити військові дії на українській території

Мадонна виступила на підтримку України / Фото: instagram.com/madonna

Мадонна, яка раніше вже озвучила свою позицію та виступила на підтримку українського народу, знову звернулася до світу з проханням зупинити Путіна

На своїй сторінці у Instagram американська співачка опублікувала серію відео, на яких видно, що зараз відбувається в Україні.

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Скріншот – instagram.com/madonna

Мадонна закликає весь світ допомогти українському народу та зупинити тиранію Путіна.

Скріншот – instagram.com/madonna

Конфлікти ніколи не вирішуються насильством. Зупиніть Путіна зараз! – звернулася до фоловерів Мадонна.

Також виконавиця виставила фото у сукні у вигляді двох сердець синього та жовтого кольору, які символізували прапор України.

Скріншот – instagram.com/madonna

Нагадаємо, Дженіфер Еністон допомогла українцям, які постраждали через РФ. Водночас Барбра Стрейзанд заявляла, що путінська пропаганда про "денацифікацію" – найбільша брехня століття. А ось актриса Хайден Панеттьєрі назвала дії Кремля абсолютною ганьбою.

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Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!

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