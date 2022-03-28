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"Скасована" скрізь путіністка Ганна Нетребко зневірилася отримати роботу хоч десь

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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28 березня, 19:52
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Тепер улюблениці Путіна нічим зайнятися, а їсти-то хочеться
Нетребко в черговий раз виправдала безробіття
Нетребко в черговий раз виправдала безробіття / Фото: открытые источники

Раніше ми писали про те, що улюблениця Путіна божеволіє в соцмережах, втративши роботу через підтримку його кривавого режиму. І зараз стало відомо, що Ганна Нетребко зневірилася у спробах заробити собі на хліб і тепер вигадує собі заняття.

Нагадаємо, через підтримку Путіна з оперною співачкою Ганною Нетребко відмовилися співпрацювати світові сцени. На її місце взяли українку. Також через те, що Нетребко відмовилася виступити проти політики Володимира Путіна, із нею відмовилися співпрацювати міланський театр La Scala, Баварська державна опера, вона виключена зі списку артистів німецького лейблу.

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Ганну Нетребко "скасували" у всьому світі
Ганну Нетребко "скасували" у всьому світі / Фото: Getty Images

Колись вона блищала на світових майданчиках, але розплата за громадянську позицію її наздогнала. Незабаром Нетребко не буде що їсти, але вона створює видимість, що все йде за планом.

50-річна артистка із сім'єю живе в Австрії і тепер витончується у фантазіях, щоб чимось забити вільні дні.

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Скоро я повернуся до роботи, але поки що мене туди не тягне. У ці пару вільних місяців я побуваю в місцях, де ще не була,

— писала вона у соцмережах.

Нетребко виправдовує своє безробіття відпусткою

Але всі адекватні люди знають, що Нетребко і таким самим проплаченим артистам на короткому повідку кривавого режиму більше нічого не світить у цивілізованому світі. Тільки й залишиться, що збирати зали в Сибіру разом із Газмановим та Расторгуєвим для таких же безвільних людей.

До речі, нещодавно співак Лев Лещенко заявив, що не розуміє, чому до російських артистів застосовують санкції.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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