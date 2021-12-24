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Продолжение секс-скандала: еще одна девушка обвинила Криса Нота в домогательствах

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
24 декабря, 08:57
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Певица Лиза Джентиле призналась, актер угрожал ей разрушить карьеру, если она расскажет о случившимся
Кантри-певица Лиза Джентиле рассказал о домогательствах Криса Нота
Кантри-певица Лиза Джентиле рассказал о домогательствах Криса Нота / Фото: скриншот

Крис Нот уже потерял несколько многомиллионных контрактов, карьера актера под угрозой и, похоже, все только начинается. Кантри-певица Лиза Джентиле рассказала историю, как звезда "Секса в большом городе" домогался ее в 2002 году. Об этом пишет Hollywood Reporter.

По словам певицы, они были знакомы с актером несколько лет и когда он предложил подвезти ее домой, она согласилась.

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Оказавшись в квартире, Крис начал приставать к Лизе - целовал ее, трогал за грудь и пытался раздеть. Ей удалось оттолкнуть актера.

На следующий день Нот позвонил певице и стал угрожать.

Крис Нот рискует потерять карьеру из-за секс-скандала
Крис Нот рискует потерять карьеру из-за секс-скандала / Фото: скриншот

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Он предупредил меня, что, если я когда-нибудь расскажу кому-нибудь о том, что произошло накануне вечером, он разрушит мою карьеру и о он внесет меня в черный список в индустрии. Он повесил трубку, и я немедленно позвонила маме и отцу в слезах. Я боялась выступить из-за власти мистера Нота и его угроз разрушить мою карьеру, – призналась Лиза Джентиле.

Певице уже не удасться возбудить дело против актера, но она надеется, что ее признание поспособствует изменению законодательства о сексуальном насилии.

С чего начался скандал?

Журналисты Hollywood Reporter сообщили, что к ним в издание обратились сразу две женщины, которые заявили о сексуальных домогательствах со стороны Криса Нота. Один из инцидентов произошел в 2004,а второй на одиннадцать лет позже – в 2015.

Позднее в Сети узнали о еще одном случае, произошедшем в середине 1990-х, с моделью Беверли Джонсон. Она несколько лет назад рассказывала, что Нот не только преследовал ее, но и угрожал убить ее собаку.

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Крис Нот всячески отрицает причастность к преступлениям и уверяет, что все обвинения в его адрес со стороны женщин ложные.

Элина Пелешенко
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