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Продовження секс-скандалу: ще одна дівчина звинуватила Кріса Нота у домаганнях

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
24 грудня, 08:57
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Співачка Ліза Джентіле зізналася, актор погрожував їй зруйнувати кар'єру, якщо вона розповість про те, що сталося.
Кантрі-співачка Ліза Джентіле розповів про домагання Кріса Нота
Кантрі-співачка Ліза Джентіле розповів про домагання Кріса Нота / Фото: скріншот

Кріс Нот вже втратив кілька багатомільйонних контрактів, кар'єра актора під загрозою і, схоже, все лише починається. Кантрі-співачка Ліза Джентіле розповіла історію, як зірка "Сексу у великому місті" домагався її у 2002 році. Про це пише Hollywood Reporter.

За словами співачки, вони були знайомі з актором кілька років, і коли він запропонував підвезти її додому, вона погодилася.

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Опинившись у квартирі, Кріс почав приставати до Лізи – цілував її, чіпав за груди і намагався роздягнути. Їй удалося відштовхнути актора.

Наступного дня Нот зателефонував співачці та почав погрожувати.

Кріс Нот ризикує втратити кар'єру через секс-скандал
Кріс Нот ризикує втратити кар'єру через секс-скандал / Фото: скріншот

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Він попередив мене, що, коли я колись розповім комусь про те, що сталося напередодні ввечері, він зруйнує мою кар'єру та він занесе мене в чорний список в індустрії. Він повісив трубку, і я негайно зателефонувала мамі та батькові у сльозах. Я боялася виступити через владу містера Нота та його погроз зруйнувати мою кар'єру, – зізналася Ліза Джентіле.

Співачки вже не вдасться порушити справу проти актора, але вона сподівається, що її зізнання сприятиме зміні законодавства про сексуальне насильство.

З чого розпочався скандал?

Журналісти Hollywood Reporter повідомили, що до них видання звернулися одразу дві жінки, які заявили про сексуальні домагання з боку Кріса Нота . Один з інцидентів стався у 2004, а другий на одинадцять років пізніше – у 2015.

Пізніше в Мережі дізналися про ще один випадок, що стався в середині 1990-х, з моделлю Беверлі Джонсон. Вона кілька років тому розповідала, що Нот не лише переслідував її, а й погрожував убити її собаку. .

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Кріс Нот усіляко заперечує причетність до злочинів і запевняє, що всі звинувачення на його адресу з боку жінок хибні.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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