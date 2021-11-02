Відомий продюсер підтвердив, що Пугачова руйнувала кар'єри неугодних їй артистів

Наталія Гулькіна навіть пообіцяла надати докази своїх слів про вплив Алли Пугачової на російський шоу-бізнес. Продюсер "Ласкового мая" Андрій Разін підтвердив, що співачка могла зруйнувати кар'єру деяких артистів. За словами продюсера, вона вибірково боролася із конкурентами. Про це він написав в Instagram.
Разін поділився своєю історією, як свого часу співачка намагалася вплинути на його кар'єру.
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1990 року Алла Пугачова разом із міністром культури намагалася притягнути Андрія Разіна до кримінальної відповідальності за те, що він отримує величезні гроші з концертів, не маючи музичної професійної освіти.
Продюсер зазначив, що у нього теж були гарні зв'язки, тож зміг себе захистити. Незважаючи на конфлікт, Разін не тримає зла на Пугачову. Він зізнався, що свого часу і сам боровся із конкурентами різними методами.
Я її не засуджую. Я і сам із 1988 по 1993 роки намагався нікого не допускати на естраду, щоб не створювати конкуренцію, – написав Андрій Разін.
Нагадаємо, ходили чутки, що свого часу Алла Борисівна зіпсувала кар'єру Валентини Легкоступової, Ольги Зарубіної, Ліки Стар, Михайла Муромова. Пугачова всі звинувачення заперечує.
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