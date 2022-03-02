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Російські артисти КВК Писаренко та Нікішин записали звернення з України: Це війна, справжня війна

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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2 березня, 11:04
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Відомі російські актори та коміки Сергій Писаренко та Євген Нікішин опинились в Україні в момент нападу Путіна
Російські актори та КВК Сергій Писаренко та Євген Нікішин звернулись до росіян.
Російські актори та КВК Сергій Писаренко та Євген Нікішин звернулись до росіян. / Фото: скріншот

Поки деякі російські артисти, такі як Микола Басков, продовжуть сіяти дезінформацію у свої країні, Сергій Писаренко та Євген Нікішин спробували достукатись до громадян РФ, записавши їм відеозвернення з України, яку вже сьомий день обстрілюють окупанти.

Наразі відомі російські артисти КВК перебувають в Україні. І вони на власні очі бачать, хто бомбить міста і хто вбиває мирне населення.

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На відео коміки наголосили, що в Україні не військова операція, а справжня війна. Вони розповіли, що снаряди та ракети потрапляють у житлові будинку.

Не можна називати це операцією...Це війна. Справжня війна. Над нами пролітали ракети, вибухали снаряди. Ми бачили, як вибухав пологовий будинок, в якому повинна була народжуватися моя донька. Сподіватися і зберігати впевненість, що бомби летять у військові об'єкти – найбільша помилка. Вбивають цивільних людей. Невинних ні в чому дітей, – сказав Сергій Писаренко.

Артисти закликали росіян негайно зупинити війну в Україні, адже від цього страждають обидві країни.

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І відправляють також на цю війну хлопчаків, які не готові воювати. Їм по 18 років. Тому зупиніть цю війну. Всі, хто може. Інакше не буде ні Росії, ні України. Негайно зупиніть!, – додав Писаренко.

Раніше Леонід Агутін благав зупинити війну. Також Настя Івлєєва порушила мовчанку щодо обстрілу України.

Любі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо і допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – віримо в ЗСУ!

Пам'ятайте, оперативна інформація – врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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