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Скандальная российская журналистка в открытую флиртует с женатым Арестовичем

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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14 марта, 14:10
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За внимание нового украинского краша Алексея Арестовича решили побороться не только украинские девушки, но и скандальные российские журналистки
Российская журналистка Божена Рынска восхитилась Алексеем Арестовичем
Российская журналистка Божена Рынска восхитилась Алексеем Арестовичем / Фото: Instagram

Война в Украине подарила жителям страны новых героев и новых секс-символов. Сердца миллионов украинок покорили главные политические фигуры Украины: президент Владимир Зеленский, глава Черкасской ОГА Александр Скичко, глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Главным успокоительным" для всего нашего народа стал советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович. Популярность украинского политика давно вышла за пределы Украины и дошла...до России.

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Скандальная российская журналистка Божена Рынска тоже оценила красоту и ум Арестовича. И даже сравнила его с политиками РФ, которые и в подметки не годятся нашему советнику.

Алексей Арестович и Зеленский, да и Порошенко — интересные красивые мужчины. Приятно говорят, собой хороши. Политика с человеческим лицом. Вполне такие секси ребята/ А теперь посмотрим на наших. Настоящий сброд тонкошеих вождей. Полулюди. Уродцы. Рыла. – высказалась журналистка.

Скриншот – Facebook

Арестович молчать не стал и в своей манере ответил на публикацию Рынской.

Кто знает, Божена… может, вместо них у вас будем мы, – прокомментировал украинский политик.

Скриншот – Facebook

Журналистка не устояла и решила немного пофлиртовать с украинским-секс-символом и даже напросилась к нему в друзья в Facebook.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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