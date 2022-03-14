Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Тіна на мітінгу

Стінг з нами

Все про Карася

Кумедний Гаррі

Скічко-краш

Коельйо-рашист
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Скандальна російська журналістка відкрито фліртує з одруженим Арестовичем

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 березня, 14:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За увагу нового українського крашу Олексія Арестовича вирішили поборотися не лише українські дівчата, а й скандальні російські журналістки
Російська журналістка Божена Ринська захопилася Олексієм Арестовичем
Російська журналістка Божена Ринська захопилася Олексієм Арестовичем / Фото: Instagram

Війна в Україні подарувала жителям країни нових героїв та нових секс-символів. Серця мільйонів українок підкорили головні політичні постаті України: президент Володимир Зеленський, голова Черкаської ОДА Олександр Скічко , голова Миколаївської ОДА Віталій Кім .

"Головним заспокійливим" для всього нашого народу став радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович . Популярність українського політика давно вийшла за межі України і дійшла до Росії.

Реклама

Скандальна російська журналістка Божена Ринська теж оцінила красу та розум Арестовича. І навіть порівняла його з політиками РФ, які й у підмітки не годяться нашому раднику.

Олексій Арестович та Зеленський, та й Порошенко – цікаві гарні чоловіки. Приємно кажуть, собою добрі. Політика з обличчям людини. Цілком такі сексі хлопці/ А тепер подивимося на наших. Справжній зброд найтонших вождів. Напівлюди. Виродки. Рила. – висловилася журналістка.

Скріншот – Facebook

Арестович мовчати не став і у своїй манері відповів на публікацію Ринської.

Хто знає, Божена… може, замість них у вас ми будемо, – прокоментував український політик.

Скріншот – Facebook

Журналістка не встояла та вирішила трохи пофліртувати з українським-секс-символом і навіть напросилася до нього у друзі у Facebook.

Реклама

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про найголовніше.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Герус Андрій - бойовий льотчик-ас. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти