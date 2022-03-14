Скандальна російська журналістка відкрито фліртує з одруженим Арестовичем

За увагу нового українського крашу Олексія Арестовича вирішили поборотися не лише українські дівчата, а й скандальні російські журналістки

Російська журналістка Божена Ринська захопилася Олексієм Арестовичем / Фото: Instagram

Війна в Україні подарувала жителям країни нових героїв та нових секс-символів. Серця мільйонів українок підкорили головні політичні постаті України: президент Володимир Зеленський, голова Черкаської ОДА Олександр Скічко , голова Миколаївської ОДА Віталій Кім .

"Головним заспокійливим" для всього нашого народу став радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович . Популярність українського політика давно вийшла за межі України і дійшла до Росії.

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Скандальна російська журналістка Божена Ринська теж оцінила красу та розум Арестовича. І навіть порівняла його з політиками РФ, які й у підмітки не годяться нашому раднику.

Олексій Арестович та Зеленський, та й Порошенко – цікаві гарні чоловіки. Приємно кажуть, собою добрі. Політика з обличчям людини. Цілком такі сексі хлопці/ А тепер подивимося на наших. Справжній зброд найтонших вождів. Напівлюди. Виродки. Рила. – висловилася журналістка.

Скріншот – Facebook

Арестович мовчати не став і у своїй манері відповів на публікацію Ринської.

Хто знає, Божена… може, замість них у вас ми будемо, – прокоментував український політик.

Скріншот – Facebook

Журналістка не встояла та вирішила трохи пофліртувати з українським-секс-символом і навіть напросилася до нього у друзі у Facebook.

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