Собчак ответила на неловкие вопросы психолога Степановой: Ксюша, ты купила своих мужей?

Популярный в YouTube психолог и блогер Вероника Степанова, которая часто критикует Ксению Собчак, стала гостьей нового выпуска ее шоу. Психолог также известна своими провокационными советами по манипулированию мужчинами

Ксения Собчак и Вероника Степанова / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, Скриншот из YouTube

Телеведущей Ксении Собчак, которая может официально рассказать о расставании Ивлеевой и Элджея, пришлось ответить на неловкие вопросы Вероники Степановой в своем же шоу. При этом, во время интервью психолог описала жизнь Собчак, как жизнь девочки, рожденной с "золотой каемочкой" и заявила, что ее успехи в жизни – заслуга родителей. Отец Ксении – Анатолий Собчак – ученый-правовед, а также бывший мэр Санкт-Петербурга. В конце выпуска Степанова решила спросить Собчак об этом прямо.

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В ролике, опубликованном на YouTube-канале "Осторожно: Собчак", Вероника Степанова задела телеведущую за живое. Психолог поинтересовалась, соответствует ли Ксения имени своего знаменитого отца.

Я считаю, что я не соответствую Но у меня всегда был пункт и желание, так как его объем был настолько большой, что я подсознательно понимала, что я никогда не смогу достигнуть такого... Значит надо пойти в такую сторону, где тебя никогда не будут сравнивать, – рассказала Ксения Собчак.

По словам ведущей, она еще с детства обожествляла отца и понимала, что никогда не сможет достичь его уровня. Поэтому и решила выделиться в другой сфере.

Ведущая Ксения Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Потом Степанова задала еще более провокационный вопрос: "Ксюша, ты купила своих мужей?". Телеведущая ответила, что не считает, что супруги выбрали ее из-за ее финансового состояния.

Может быть, потом, когда они станут богатыми вдовцами, мы узнаем правду. Я считаю, что мне очень везло с личными отношениями. Я даже не могу сказать, что у меня были глобальные человеческие разочарования. Наоборот. Я развелась со своим мужем и слышу чудовищные истории своих подруг: какие-то грязные разводы, дрязги, дележка имущества, детей, – призналась Собчак.

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Смотрите интервью Ксении Собчак с Вероникой Степановой:

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