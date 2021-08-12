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Собчак заявила, что и без известной фамилии добилась бы успеха

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
12 августа, 15:41
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Ксения Собчак ответила на обвинения, что успешна она благодаря богатым родителям и знаменитой фамилии
Ксения Собчак ответила на критику из-за своей фамилии
Ксения Собчак ответила на критику из-за своей фамилии / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Уже несколько дней в Сети обсуждают интервью Ксении Собчак с психологом Вероникой Степановой. Во время беседы Степанова описала жизнь Собчак, как жизнь девочки, рожденной с "золотой каемочкой", и заявила, что ее успехи в жизни – заслуга родителей. Телеведущая не согласна с таким мнением и решила этому посвятить пост в Instagram .

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Ксения признает, что построить успешную карьеру ей было намного проще, чем молодым девушкам, приезжающим из маленьких городов без денег и связей, которые у нее были. Ее отец Анатолий Собчак – ученый-правовед, а также бывший мэр Санкт-Петербурга.

Ксения Собчак высказалась о своей популярности
Ксения Собчак высказалась о своей популярности / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Собчак отметила, что сравнивает себя не с провинциальными девушками, которым сложнее добиться успехами, а с детьми мультимиллионеров. По мнению телеведущей, именно на фоне последних она добилась всего сама и нельзя обесценивать этот факт только из-за ее фамилии.

Как дочь Собчака я могла бы получить очень многое просто по родительской памяти, и ровно также построить карьеру и быть сейчас намного богаче, намного влиятельнее, – написала Ксения.

Собчак добавила, что даже если бы она родилась в другой семье, все равно добилась успеха.

Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала, – отметила Ксения.

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Смотрите интервью Ксении Собчак с Вероникой Степановой:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду.

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