Танцы Бузовой в купальнике озадачили Сеть : "Опять напилась коньяка?"

Публикации Ольги Бузовой всегда вызывают обсуждения в Сети. На этот раз фолловеры обратили внимание на танцы телеведущей.
У себя в Instagram Бузова опубликовала видео, как она танцует с Михаилом Галустяном у бассейна.
Вхожу в рабочий график уверенно. Впереди месяц съёмок, без выходных, без хорошего сна, но не без спорта и хорошего настроения . За январь я очень соскучилась по работе, я ждала этого дня давно…
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В комментариях не все оценили танцы Бузовой. Кто-то сравнил телеведущую с Анастасией Волочковой, некоторые предположили, что звезда перебрала с алкоголем, намекая на отдых в Куршавеле.
- "Лучше бы она не танцевала"
- "Миша лучше двигается, а Оля клоун"
- "Оля, ты опять напилась коньяка?"
- "Бузова уже как Волочкова себя ведет"
Ольга Бузова никак не комментирует негативные комментарии в Instagram, а продолжает делиться новыми фото и видео.
К слову, в Сети часто обсуждают и вокал телеведущей. Недавно появилась видео, как Ольга Бузова поет без фонограммы.
Ранее Ольга Бузова показала свою фигуру без фотошопа.