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Танцы Бузовой в купальнике озадачили Сеть : "Опять напилась коньяка?"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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29 января, 12:17
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Ольга Бузова сейчас находится в Африке на съемках нового проекта. Телеведущая активно постит фото и видео
В Сети обсуждают странные танцы Ольги Бузовой
В Сети обсуждают странные танцы Ольги Бузовой / Фото: instagram.com/buzova86

Публикации Ольги Бузовой всегда вызывают обсуждения в Сети. На этот раз фолловеры обратили внимание на танцы телеведущей.

У себя в Instagram Бузова опубликовала видео, как она танцует с Михаилом Галустяном у бассейна.

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Вхожу в рабочий график уверенно. Впереди месяц съёмок, без выходных, без хорошего сна, но не без спорта и хорошего настроения . За январь я очень соскучилась по работе, я ждала этого дня давно…

В комментариях не все оценили танцы Бузовой. Кто-то сравнил телеведущую с Анастасией Волочковой, некоторые предположили, что звезда перебрала с алкоголем, намекая на отдых в Куршавеле.

  • "Лучше бы она не танцевала"
  • "Миша лучше двигается, а Оля клоун"
  • "Оля, ты опять напилась коньяка?"
  • "Бузова уже как Волочкова себя ведет"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Ольга Бузова никак не комментирует негативные комментарии в Instagram, а продолжает делиться новыми фото и видео.

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К слову, в Сети часто обсуждают и вокал телеведущей. Недавно появилась видео, как Ольга Бузова поет без фонограммы.

Ранее Ольга Бузова показала свою фигуру без фотошопа.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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