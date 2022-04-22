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У Мадонны новый молодой ухажер? 63-летняя звезда не перестает удивлять

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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22 апреля, 15:16
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Поп-диву застукали на свидании с тайным незнакомцем
Мадонну заметили на свидании с тайным незнакомцем
Мадонну заметили на свидании с тайным незнакомцем / Фото: instagram.com/madonna

Известно, что Мадонна любит не только откровенные фотосессии , но и...молодых парней. О бурной личной жизни артистки можно написать целый роман. Последним бойфрендом звезды стал 27-летний танцовщик – Ахламалик Уильямс. Разница в возрасте между влюбленными составляет 36 лет!

Звезда со своим бойфрендом
Звезда со своим бойфрендом / Фото: instagram.com/madonna

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На днях папарацци поймали Мадонну возле одного из ресторанов Лос-Анджелеса. При этом звезду сопровождал не ее официальный парень, а неизвестный мужчина, сообщает Daily Mail.

Отметим, что Мадонна даже и не пыталась скрыться от фотографов.

Мадонна на свидании
Мадонна на свидании / Фото: instagram.com/j.madonna1

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Певица для вечернего выхода выбрала черный мини-комбинезон с глубоким декольте и горчичный кардиган. Не забыла звезда и о любимых колготках в сеточку. Образ Мадонны дополнили темные очки, массивные аксессуары и ботинки на каблуке.

Look Мадонны
Look Мадонны / Фото: instagram.com/j.madonna1

В то же время, ее спутник был одет в синее худи и черные трендовые джинсы.

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Мадонна со своим спутником
Мадонна со своим спутником

Кратко о личной жизни поп-дивы

Мадонна дважды была замужем: за актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи. У звезды двое биологических и четверо приемных детей из Малави.

Известно, что до первого брака певица была одержима сексзависимостью и иногда встречалась параллельно с тремя ребятами. Любовники у нее были латиноамериканцы и чернокожие мужчины.

Мадонну часто критиковали за постоянное наличие у нее бойфрендов, как правило, младше ее. В 2019 году стало известно о романе звезды с танцором, работавшим в команде певицы.

В последнее время фанаты Мадонны бьют тревогу – звезда больше не публикует в Сети фото с Ахламаликом. Хотя раньше она часто делилась снимками со своим молодым человеком.

Кстати, напомним, Мадонна выпускает ремикс на свой легендарный хит Frozen.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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