У Мадонны новый молодой ухажер? 63-летняя звезда не перестает удивлять

Известно, что Мадонна любит не только откровенные фотосессии , но и...молодых парней. О бурной личной жизни артистки можно написать целый роман. Последним бойфрендом звезды стал 27-летний танцовщик – Ахламалик Уильямс. Разница в возрасте между влюбленными составляет 36 лет!
На днях папарацци поймали Мадонну возле одного из ресторанов Лос-Анджелеса. При этом звезду сопровождал не ее официальный парень, а неизвестный мужчина, сообщает Daily Mail.
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Отметим, что Мадонна даже и не пыталась скрыться от фотографов.
Певица для вечернего выхода выбрала черный мини-комбинезон с глубоким декольте и горчичный кардиган. Не забыла звезда и о любимых колготках в сеточку. Образ Мадонны дополнили темные очки, массивные аксессуары и ботинки на каблуке.
В то же время, ее спутник был одет в синее худи и черные трендовые джинсы.
Кратко о личной жизни поп-дивы
Мадонна дважды была замужем: за актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи. У звезды двое биологических и четверо приемных детей из Малави.
Известно, что до первого брака певица была одержима сексзависимостью и иногда встречалась параллельно с тремя ребятами. Любовники у нее были латиноамериканцы и чернокожие мужчины.
Мадонну часто критиковали за постоянное наличие у нее бойфрендов, как правило, младше ее. В 2019 году стало известно о романе звезды с танцором, работавшим в команде певицы.
В последнее время фанаты Мадонны бьют тревогу – звезда больше не публикует в Сети фото с Ахламаликом. Хотя раньше она часто делилась снимками со своим молодым человеком.
Кстати, напомним, Мадонна выпускает ремикс на свой легендарный хит Frozen.