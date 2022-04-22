У Мадонни новий молодий залицяльник? 63-річна зірка не перестає дивувати

Поп-діву застукали на побаченні з таємним незнайомцем

Мадонну помітили на побаченні з таємним незнайомцем / Фото: instagram.com/madonna

Відомо, що Мадонна любить не лише відверті фотосесії, а й...молодених хлопців. Про бурхливе особисте життя артистки можна писати цілий роман. Останнім бойфрендом зірки став 27-річний танцівник – Ахламалік Вільямс. Різниця у віці між закоханими становить 36 років!

Зірка зі своїм бойфрендом / Фото: instagram.com/madonna

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Днями папараці спіймали Мадонну біля одного з ресторанів Лос-Анджелеса. При цьому зірку супроводжував не її офіційний хлопець, а невідомий чоловік, повідомляє Daily Mail.

Зазначимо, що Мадонна навіть і не намагалася сховатися від фотографів,

Мадонна на побаченні / Фото: instagram.com/j.madonna1

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Співачка для вечірнього виходу обрала чорний мінікомбінезоний з глибоким декольте та гірчичний кардиган. Не забула зірка й про улюблені колготи у сіточку. Образ Мадонни доповнили темні окуляри, масивні аксесуари та черевики на підборах.

Look Мадонни / Фото: instagram.com/j.madonna1

Водночас її супутник був одягнутий у синє худі та чорні трендові джинси.

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Мадонна зі своїм супутником

Коротко про особисте життя поп-діви

Мадонна двічі була одружена: за актором Шоном Пенном та режисером Гаєм Річі. У зірки є двоє біологічних та четверо прийомних дітей з Малаві.

Відомо, що до першого шлюбу співачка була одержима сексозалежністю і іноді зустрічалася паралельно з трьома хлопцями. Коханці у неї були латиноамериканці і чорношкірі чоловіки.

Мадонну часто критикували за постійну наявність у неї бойфрендів, як правило, молодших за неї. У 2019 році стало відомо про роман зірки з танцюристом, який працював у команді співачки.

Останім часом фанати Мадонни б'ють на сполох – зірка більше не публікує у Мережі фото з Ахламаліком. Хоч раніше вона часто ділилася знімками зі своїм молодим чоловіком.

До речі, нагадаємо, Мадонна випускає ремікс на свій легендарний хіт Frozen.