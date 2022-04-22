У Мадонни новий молодий залицяльник? 63-річна зірка не перестає дивувати

Відомо, що Мадонна любить не лише відверті фотосесії, а й...молодених хлопців. Про бурхливе особисте життя артистки можна писати цілий роман. Останнім бойфрендом зірки став 27-річний танцівник – Ахламалік Вільямс. Різниця у віці між закоханими становить 36 років!
Днями папараці спіймали Мадонну біля одного з ресторанів Лос-Анджелеса. При цьому зірку супроводжував не її офіційний хлопець, а невідомий чоловік, повідомляє Daily Mail.
Далі по темі
Зазначимо, що Мадонна навіть і не намагалася сховатися від фотографів,
Співачка для вечірнього виходу обрала чорний мінікомбінезоний з глибоким декольте та гірчичний кардиган. Не забула зірка й про улюблені колготи у сіточку. Образ Мадонни доповнили темні окуляри, масивні аксесуари та черевики на підборах.
Водночас її супутник був одягнутий у синє худі та чорні трендові джинси.
Коротко про особисте життя поп-діви
Мадонна двічі була одружена: за актором Шоном Пенном та режисером Гаєм Річі. У зірки є двоє біологічних та четверо прийомних дітей з Малаві.
Відомо, що до першого шлюбу співачка була одержима сексозалежністю і іноді зустрічалася паралельно з трьома хлопцями. Коханці у неї були латиноамериканці і чорношкірі чоловіки.
Мадонну часто критикували за постійну наявність у неї бойфрендів, як правило, молодших за неї. У 2019 році стало відомо про роман зірки з танцюристом, який працював у команді співачки.
Останім часом фанати Мадонни б'ють на сполох – зірка більше не публікує у Мережі фото з Ахламаліком. Хоч раніше вона часто ділилася знімками зі своїм молодим чоловіком.
До речі, нагадаємо, Мадонна випускає ремікс на свій легендарний хіт Frozen.