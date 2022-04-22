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У Мадонни новий молодий залицяльник? 63-річна зірка не перестає дивувати

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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22 квітня, 15:16
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Поп-діву застукали на побаченні з таємним незнайомцем
Мадонну помітили на побаченні з таємним незнайомцем
Мадонну помітили на побаченні з таємним незнайомцем / Фото: instagram.com/madonna

Відомо, що Мадонна любить не лише відверті фотосесії, а й...молодених хлопців. Про бурхливе особисте життя артистки можна писати цілий роман. Останнім бойфрендом зірки став 27-річний танцівник – Ахламалік Вільямс. Різниця у віці між закоханими становить 36 років!

Зірка зі своїм бойфрендом
Зірка зі своїм бойфрендом / Фото: instagram.com/madonna

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Днями папараці спіймали Мадонну біля одного з ресторанів Лос-Анджелеса. При цьому зірку супроводжував не її офіційний хлопець, а невідомий чоловік, повідомляє Daily Mail.

Зазначимо, що Мадонна навіть і не намагалася сховатися від фотографів,

Мадонна на побаченні
Мадонна на побаченні / Фото: instagram.com/j.madonna1

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Співачка для вечірнього виходу обрала чорний мінікомбінезоний з глибоким декольте та гірчичний кардиган. Не забула зірка й про улюблені колготи у сіточку. Образ Мадонни доповнили темні окуляри, масивні аксесуари та черевики на підборах.

Look Мадонни
Look Мадонни / Фото: instagram.com/j.madonna1

Водночас її супутник був одягнутий у синє худі та чорні трендові джинси.

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Мадонна зі своїм супутником
Мадонна зі своїм супутником

Коротко про особисте життя поп-діви

Мадонна двічі була одружена: за актором Шоном Пенном та режисером Гаєм Річі. У зірки є двоє біологічних та четверо прийомних дітей з Малаві.

Відомо, що до першого шлюбу співачка була одержима сексозалежністю і іноді зустрічалася паралельно з трьома хлопцями. Коханці у неї були латиноамериканці і чорношкірі чоловіки.

Мадонну часто критикували за постійну наявність у неї бойфрендів, як правило, молодших за неї. У 2019 році стало відомо про роман зірки з танцюристом, який працював у команді співачки.

Останім часом фанати Мадонни б'ють на сполох – зірка більше не публікує у Мережі фото з Ахламаліком. Хоч раніше вона часто ділилася знімками зі своїм молодим чоловіком.

До речі, нагадаємо, Мадонна випускає ремікс на свій легендарний хіт Frozen.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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