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В Сети разгромили танцы Бузовой на пилоне: Везде лезет со своими амбициями

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
9 сентября, 07:45
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Популярная телеведущая Ольга Бузова готовится к своему сольному концерту в Москве и собирается удивить публику
Ольгу Бузова раскритиковали в Сети
Ольгу Бузова раскритиковали в Сети / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова из тех звезд, кто постоянно учится новому и покоряет новые вершины. Хоть многие до сих пор не смирились с желанием телеведущей петь и критикуют ее вокальные данные, но Ольга не обращает внимания и продолжает выпускать новые песни. Теперь же Бузова решила заняться танцами на пилоне и как активный пользователь Instagram уже о новом увлечении успела рассказать подписчикам.

Нет времени ничего объяснять, – подписала новый снимок Ольга.

Ольга Бузова занялась Pole Dance
Ольга Бузова занялась Pole Dance / Фото: instagram.com/buzova86

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В комментариях многие не в восторге от нового увлечения телеведущей. Кто-то уже успел и оценить танцы Ольги Бузовой на пилоне, но потом она удалила видео.

  • "Уже и на шест успела залезть. Ну чудо"
  • "Стриптизерша?"
  • "Кентавр на шесте"

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Кто-то удивился, как Ольга все успевает.

Кстати, в Сети успели сохранить танцы телеведущей на пилоне.

Ольга Бузова не отвечает на комментарии и никак не реагирует на хейтеров.

Напомним, недавно Ольга Бузова поругалась с Ксенией Собчак из-за интервью победителей "Евровидения-2021".

Другие новости о певице:

Ольгу Бузову в новом образе сравнили с Надеждой Кадышевой.
Ольгу Бузову раскритиковали за то, что они с Филиппом Киркоровым перепели хит Аллы Пугачевой "Сильная женщина".

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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