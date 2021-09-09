В Сети разгромили танцы Бузовой на пилоне: Везде лезет со своими амбициями

Популярная телеведущая Ольга Бузова готовится к своему сольному концерту в Москве и собирается удивить публику

Ольгу Бузова раскритиковали в Сети / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова из тех звезд, кто постоянно учится новому и покоряет новые вершины. Хоть многие до сих пор не смирились с желанием телеведущей петь и критикуют ее вокальные данные, но Ольга не обращает внимания и продолжает выпускать новые песни. Теперь же Бузова решила заняться танцами на пилоне и как активный пользователь Instagram уже о новом увлечении успела рассказать подписчикам.

Нет времени ничего объяснять, – подписала новый снимок Ольга.

Ольга Бузова занялась Pole Dance / Фото: instagram.com/buzova86

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В комментариях многие не в восторге от нового увлечения телеведущей. Кто-то уже успел и оценить танцы Ольги Бузовой на пилоне, но потом она удалила видео.

"Уже и на шест успела залезть. Ну чудо"

"Стриптизерша?"

"Кентавр на шесте"

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Кто-то удивился, как Ольга все успевает.

Кстати, в Сети успели сохранить танцы телеведущей на пилоне.

Ольга Бузова не отвечает на комментарии и никак не реагирует на хейтеров.

Напомним, недавно Ольга Бузова поругалась с Ксенией Собчак из-за интервью победителей "Евровидения-2021".

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