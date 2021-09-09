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У Мережі розгромили танці Бузової на пілоні: Скрізь лізе зі своїми амбіціями

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
9 вересня, 07:45
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Популярна телеведуча Ольга Бузова готується до свого сольного концерту в Москві і збирається здивувати публіку
Ольгу Бузова розкритикували в Мережі
Ольгу Бузова розкритикували в Мережі / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова з тих зірок , хто постійно вчиться новому і підкорює нові вершини. Хоч багато хто досі не змирився з бажанням телеведучої співати і критикує її вокальні дані, але Ольга не звертає уваги і продовжує випускати нові пісні. Тепер же Бузова вирішила зайнятися танцями на пілоні і як активний користувач Instagram вже про нове захоплення встигла розповісти підписникам.

Немає часу нічого пояснювати, – підписала новий знімок Ольга.

Ольга Бузова зайнялася Pole Dance
Ольга Бузова зайнялася Pole Dance / Фото: instagram.com/buzova86

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У коментарях багато хто не в захваті від нового захоплення телеведучої. Хтось вже встиг і оцінити танці Ольги Бузової на пілоні, але потім вона видалила відео.

  • "Уже й на жердину встигла залізти. Ну диво"
  • "Стриптизерка?"
  • "Кентавр на жердині"

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Хтось здивувався, як Ольга все встигає.

До речі, в Мережі встигли зберегти танці телеведучої на пілоні.

Ольга Бузова не відповідає на коментарі і ніяк не реагує на хейтерів.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Бузова посварилася з Ксенією Собчак через інтерв'ю переможців "Євробачення-2021".

Інші новини про співачку:

Ольгу Бузову в новому образі порівняли з Надією Кадишевої .
Ольгу Бузову розкритикували за те, що вони з Філіпом Кіркоровим переспівали хіт Алли Пугачової "Сильная женщина".

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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