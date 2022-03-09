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Валерия и Иосиф Пригожин вернулись в Москву после слухов о побеге

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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9 марта, 13:29
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Пока российские звезды массово уезжают из России, некоторые, наоборот, возвращаются в Москву. Слухи о своем побеге за границу опровергли Иосиф Пригожин и Валерия
Валерия и Пригожин решили вернуться в Россию
Валерия и Пригожин решили вернуться в Россию / Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Не все знаменитости в России поддерживают президента-диктатора Владимира Путина, поэтому массово выезжают за границу. По слухам, страну уже покинули Алла Пугачева и Максим Галкин, а также Земфира и Рената Литвинова.

Недавно в Сети активно обсуждали отъезд певицы Валерии с мужем Иосифом Пригожиным в Израиль. Поговаривали, что супруги тоже решили сбежать подальше от санкций.

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Однако, как оказалось, никто никуда не сбегал, а Пригожин просто решил навестить родню в Израиле.

В Instagram Пригожин опубликовал видео с Валерией из самолета и рассказал фолловерам, что они с женой возвращаются в Москву.

Вот и закончился наш краткосрочный визит в Израиль, двухдневный экспресс-визит. Акцентирую внимание, были у мамы, которую я не видел уже очень давно. Моей тете исполнилось 85 лет, и для меня было принципиально важно навестить ее. Возможно, я надеюсь, что это был не последний раз. А сейчас мы возвращаемся в столицу нашей родины, город Москва, которую мы любим и обожаем! А всем сплетникам хотим передать большой привет, как же вы задолбали разными слухами! – высказался продюсер.

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В подтверждение своих слов Пригожин добавил несколько фото со своими родными.

По всей видимости, Валерия решила сохранить все свои контракты, в частности с российским шоу "Маска", нарушение которых обошлись бы ей в кругленькую сумму с шестью нулями.

К тому же мы очень сомневаемся, что член Совета при президенте России по культуре и искусству и сторонница присоединения Крыма к России могли бы так лихо бросить давнего друга Путина.

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Как стало известно ранее, российские власти намерены не пускать обратно сбежавших за границу звезд.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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