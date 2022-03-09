Валерія та Йосип Пригожин повернулися в Москву після чуток про втечу

Поки російські зірки масово їдуть з Росії, дехто, навпаки, повертається в Москву. Чутки про свою втечу за кордон спростували Йосип Пригожин та Валерія

Валерія та Пригожин вирішили повернутися до Росії / Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Не всі знаменитості в Росії підтримують президента-диктатора Володимира Путіна, тому масово виїжджають за кордон. Подейкують, країну вже покинули Алла Пугачова та Максим Галкін, а також Земфіра та Рената Литвинова.

Нещодавно у Мережі активно обговорювали від'їзд співачки Валерії із чоловіком Йосипом Пригожиним до Ізраїлю. Казали, що подружжя теж вирішило втекти подалі від санкцій.

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Проте, як виявилось, ніхто нікуди не втікав, а Пригожин просто вирішив відвідати рідню в Ізраїлі.

В Instagram Пригожин опублікував відео з Валерією з літака та розповів фоловерам, що вони з дружиною повертаються до Москви.

Ось і закінчився наш короткостроковий візит до Ізраїлю, дводенний експрес-візит. Акцентую увагу, були у мами, яку я не бачив вже дуже давно. Моїй тітці виповнилося 85 років, і для мене було важливо відвідати її. Можливо, я сподіваюся, що це було не востаннє. А зараз ми повертаємось у столицю нашої батьківщини, місто Москву, яку ми любимо та обожнюємо! А всім пліткарям хочемо передати велике привітання, як же ви задовбали різними чутками! – висловився продюсер.

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На підтвердження своїх слів Пригожин додав кілька фото зі своїми рідними.

Очевидно, Валерія вирішила зберегти всі свої контракти, зокрема з російським шоу "Маска", порушення яких обійшлося б їй у кругленьку суму із шістьма нулями.

До того ж ми дуже сумніваємося, що член Ради при президенті Росії з культури та мистецтва і прихильниця приєднання Криму до Росії могли так круто залишити давнього друга Путіна.

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Як стало відомо раніше, російська влада має намір не пускати назад зірок, що втекли за кордон.

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