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Вопреки страхам принца Гарри, Меган Маркл не повторит судьбу принцессы Дианы: доводы эксперта

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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22 апреля, 12:47
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Не раз герцог Сассекский говорил в своих пламенных речах, что боится за свою жену – чтобы ее не настигла судьба его матери. Но королевский эксперт считает, что этому нет предпосылок. Почему – читайте в нашем материале.
Эксперт считает, что между Меган Маркл и леди Ди есть принципиальная разница
Эксперт считает, что между Меган Маркл и леди Ди есть принципиальная разница / Фото: Getty Images

Многие сравнивают Меган Маркл и принцессу Диану, говоря об их большой схожести. Но на самом деле в важных вещах между ними есть принципиальная разница. Об этом говорит королевский биограф Говард Ходжсон, сообщает Express.Uk.

Не секрет, что 40-летняя Меган Маркл во многом наследует принцессу Диану (даже во время тура в Нидерландах повторила ее образ). Между ними действительно есть много общего. Обе – знамениты и влиятельны, в их интересах – благотворительность, желание изменить мир. И у Меган, и у леди Ди – всегда четка позиция по любым вопросам. Они обе не наслаждались жизнью в королевской семье Великобритании с ее правилами, запретами и предписаниями.

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Но, по мнению королевского биографа, герцогиня Сассекская, попав в королевскую семью, не питала иллюзий. А вот юная принцесса Диана оказалась в пучине проблем из-за неопытности.

Мне кажется, Диана искренне не предполагала, что быть принцессой ужасно. Нельзя зайти в туалет без того, чтобы кто-то не стоял под дверью, приходится делать одно и то же в одни и те же даты, каждый год до конца своей жизни. И ты должна оставаться вежливой со всеми все время. Она узнала довольно быстро, что это не связано с историей о Золушке,

— отметил Ходжсон.

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Принцесса Диана
Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Зато Меган, имея за плечами голливудский бэкграунд, изначально не планировала становиться членом монаршей семьи, как того ожидали родственники мужа. Поэтому, по мнению эксперта, герцоги Сассекские лукавили, оправдывая свое бегство из дворца – в США – тем, что этой единственный выход во избежание повторения истории. Принц Гарри не раз говорил, что боится трагической судьбы для Меган, которая была у его матери. На самом деле герцогиня изначально понимала, что хочет получить в итоге:

Я думаю, что Меган знала об этом на протяжении всего времени. Она просто не собиралась оставаться,

— утверждает Говард.

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У пары свой путь, что они и демонстрируют миру. Ранее принц Гарри даже интриговал, что может привезти детей в Великобританию.

Также читайте интересные факты о княгине Монако Шарлен.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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