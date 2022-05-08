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Вот это сюрприз! Музыканты культовой рок-группы U2 спели для украинцев прямо в метро Киева

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 мая, 15:12
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Легендарные Боно и Эдж из ирландского коллектива выступили на станции метро "Хрещатик". Такого никто не ожидал!
Музыканты из U2 дали мини-концерт на станции метро "Хрещатик"
Музыканты из U2 дали мини-концерт на станции метро "Хрещатик" / Фото: Скриншот из видео

Солист легендарной рок-группы U2 Боно один из первых поддержал украинский народ и остро раскритиковал президента страны-агрессора, назвав его "психом". Также коллектив принял участие в сборе средств для Украины и посвятил храбрым украинцам песню.

Но это еще не все. Как стало известно, музыканты из U2 Боно и Эдж приехали в столицу Украины и дали мини-концерт на станции метро "Хрещатик". Видео из их выступления сейчас активно публикуют в Сети и Telegram-каналах.

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Музыканты объединяются ради Украины. Вместе мы победим. Спасибо, мистер Боно, – сообщается на Instagram-странице help_ukraine_center.

Отмечается, что выступление музыкантов стало настоящей неожиданностью для всех оказавшихся на тот момент в подземке украинцев. О таком концерте никому не было известно. Так что сюрприз от U2 удался!

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Артисты исполнили известные хиты группы, а также любимую песню With or without you.

Также сообщают, что легендарные музыканты "зажигали" на станции метро вместе с фронтмен группы "Антитіла" Тарасом Тополей, который совсем недавно записал песню в дуэте с Эдом Шираном.

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Кратко о U2

Ирландская рок-группа – мировой рекордсмен по количеству полученных наград премии "Грэмми". На их счету 22 статуэтки! Также коллектив занимает 22 место в списке "100 величайших исполнителей всех времен" по версии популярного журнала The Rolling Stone.

U2
U2

Приезд музыкантов из U2 стал такой же неожиданностью, как и приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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