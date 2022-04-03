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Война разбила нам сердце: дуэт Тhe Hurts поддержал "прекрасную Украину и украинский народ"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 апреля, 17:30
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Британский коллектив наконец-то нарушил молчание и высказался о войне РФ против Украины
Тhe Hurts поддержал украинцев
Тhe Hurts поддержал украинцев / Фото: instagram.com/theohurts/

Уже месяц украинский народ борется с российскими захватчиками, которые цинично разрушат наши города и убивают невинных людей, в том числе детей. Тем временем всемирно известные селебретис оказывают поддержку Украине: финансовую, гуманитарную и даже психологическую.

Недавно знаменитый актер Джереми Айронс финансово поддержал украинских беженцев. Сейчас же решил озвучить свои мысли по поводу этой ситуации и фронтмен группы Тhe Hurts Тео Хатчкрафт.

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В Instagram британский музыкант признался, что не может подобрать слов, чтобы выразить, как переживает за Украину.

Война полностью разбила мне сердце. Я думал, что позже смогу подобрать нужные слова, но не могу. Мне так отчаянно грустно за прекрасную Украину и украинский народ. Воспоминания, которые мы разделяем, так многое значат для меня, – написал артист.

Также Тео Хатчкрафт выразил надежду, что еще остались люди в России, которые испытывают то же, что и он.

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Для тех в России, кто все еще может читать это, я знаю, что вы наверняка чувствуете то же самое. Уведомление в соцсети не сможет передать весь тот ежедневный ужас и не отражает глубокой печали, которую я чувствую. Я думаю обо всех людях, которых встретил на своем пути, и каждый день надеюсь, что наступит мир. Я люблю всех вас, – добавил Тео.

Кратко о Тhe Hurts

Британский музыкальный коллектив из Манчестера, образовавшийся в 2009 году. В состав дуэта входят Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон. Их первые два альбома, Happiness и Exile, попали в ТОП-10 альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии, сообщает "Википедия".

The Hurts
The Hurts / Фото: instagram.com/theohurts/

Напомним, ранее Хью Джекман поддержал Украину, опубликовав видео Зеленского, что Россия – государство-террорист.

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Также Пенелопа Крус со слезами на глазах высказалась об украинцах, которые переживают самую черную страницу истории.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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