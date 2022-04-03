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Війна розбила нам серце: дует Тhe Hurts підтримав "прекрасну Україну та український народ"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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3 квітня, 17:30
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Британський колектив нарешті порушив мовчанку і висловився про війну РФ проти України
Тhe Hurts підтримав українців
Тhe Hurts підтримав українців / Фото: instagram.com/theohurts/

Вже місяць український народ бореться проти російських загарбників, які цинічно руйнуть наші міста та вбивають невинних людей, у тому числі дітей. Тим часом всесвітньо відомі селебретіс надають підтримку Україні: фінансову, гуманітрану та навіть психологічну.

Нещодавно знаменитий актор Джеремі Айронс фінансово підтримав українських біженців. Нині ж вирішив озвучити свої думки щодо цієї ситуації і фронтмен гурту Тhe Hurts Тео Хатчкрафт.

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У Instagram британський музикант зізнався, що не може підібрати слова, аби висловити, наскільки переживає за Україну.

Війна повністю розбила мені серце. Я думав, що згодом зможу підібрати потрібні слова, але не можу. Мені так відчайдушно сумно за прекрасну Україну та український народ. Спогади, які ми розділяємо, так багато значать для мене, – написав артист.

Також Тео Хатчкрафт висловив сподівання, що ще залишилися люди у Росії, які відчувають те саме, що й він.

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Для тих у Росії, хто все ще може читати це, я знаю, що ви, напевно, відчуваєте те ж саме. Повідомлення в соцмережі не зможе передати весь той щоденний жах і не відображає глибокої печалі, яку я відчуваю. Я думаю про всіх людей, яких зустрів на своєму шляху, і щодня сподіваюся, що настане мир. Я люблю всіх вас, – додав Тео.

Коротко про Тhe Hurts

Британський музичний колектив з Манчестера створеноу 2009 році. До складу дуета входять Тео Хатчкрафт та Адам Андерсон. Їхні перші два альбоми, Happiness та Exile, потрапили до ТОП-10 альбомів у Великій Британії, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Польщі та Фінляндії, повідмляє "Вікіпедія".

The Hurts
The Hurts / Фото: instagram.com/theohurts/

Нагадаємо, раніше Г'ю Джекман підтримав Україну, опублікувавши відео Зеленського, що Росія – держава-терорист.

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Також Пенелопа Крус зі сльозами на очах висловилась про українців, які переживають найчорнішу сторінку історії.

Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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