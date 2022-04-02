Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Предсказание Кинга

Уиллис болен

Злата обручена?

Нетребко очнулась

Энистон + Питт

НеАнгелы помирились
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

За предательство Украины мало заплатили? Лолита Милявская придумала новый бизнес

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 апреля, 18:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певица, которая даже в момент нападения России на Украину готовит концерты по РФ, жалуется на то, что ей не хватает денег
Артистка, живущая в РФ в момент вторжения в Украину, придумала новый бизнес
Артистка, живущая в РФ в момент вторжения в Украину, придумала новый бизнес / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya, открытые источники

Украинка по происхождению Лолита Милявская, которая в момент российского вторжения в Украину готовит концерты по России, теперь опять придумывает новые идеи, чтобы заработать. Очевидно, продав Родину за несколько медяков, ей все равно не хватает денег.

До этого Милявская жаловалась на то, что высоки цены на сахар, а теперь "звезда", которая не гнушается и сама повышать цены на свои концерты, придумала, как зарабатывать. На своей странице в инстаграм Лолита сообщила, что теперь намерена зарабатывать на личной коллекции DVD-дисков, которых у нее больше сотни

Реклама

Меня очень многие уговаривали к чертовой матери их выбросить из дома, но что-то во мне срабатывало, я все это оставляла. Посмотрите на мое сокровище. Если в ковид я говорила, что займусь туалетной бумагой, то сейчас говорю, что займусь прокатом DVD.

И снова, очевидно, будет зарабатывать на людях, используя их хорошее отношение к себе. Ведь кому сейчас еще нужны DVD, – только фетишистам и полоумным.

Но Милявской стоит придумать еще несколько вариантов, как наполнить карманы деньгами, ведь жизнь в РФ с каждым днем будет становиться все хуже и хуже. Цена за нападение на Украину будет страшной.

Реклама

Отметим, что уже многие российские звезды начали на себе ощущать влияние санкций и ограничений из-за российского вторжения в Украину. Так, вместо люксовых брендов, Ольга Бузова стала лицом туалетной бумаги. Звезда "Дома-2" Виктория Боня теперь приторговывет прокладками. Еще одна ведущая Ксения Бородина жалуется на цены, а Эвелина Бледанс уже сама моет унитазы.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?
Больше фото
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять