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Завидует? Тина Канделаки назвала Евровидение "фейковым" после победы Украины

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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15 мая, 14:29
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Весь цивилизованный мир радуется за украинскую группу Kalush Orchestrа, которая победила на международном песенном конкурсе. Но на России все как всегда – сеют пропаганду и ложь
Тина Канделаки обиделась на "Евровидение" после победы Kalush Orchestrа
Тина Канделаки обиделась на "Евровидение" после победы Kalush Orchestrа / Фото: Коллаж: Сегодня

Рашистская телеведущая Тина Канделаки никак не может успокоиться и понять раз и навсегда, что правда и добро всегда побеждает зло. Этот факт в очередной раз доказали представители Украины на "Евровидении-2022" – Kalush Orchestrа с рекордным 631 баллом победил на конкурсе!

Более того, фронтмен группы Олег Псюк прямо со сцены "Евровидения" призвал мир помочь спасти людей на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Героический поступок, за который благодарны украинцы. Сейчас важно говорить на весь мир о трагедии в Украине, которую делают российские солдаты.

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Впрочем, в России "свои взгляды" на творческую победу Украины, которая предшествует большой победе в битве с РФ.

В своем Telegram-канале Тина Канделаки решила выразить свое возмущение нынешним песенным конкурсом в Турине ("как неожиданно"). Телеведущая говорит, мол "Евровидение" – лживое.

"Евровидение" доказало, что культура фейка может быть безграничной. Фейковое "Евровидение" – что следующее? Так можно заранее предоставить Украине все призы, начиная от "Оскара" Зеленскому и заканчивая победами на Олимпийских играх, – говорит рашистка.

Похоже, что Тина таки завидует украинцам и вовсю пытается хоть как-то убедить россиян "в своей правоте", что якобы наша страна не заслуживает победы. Но, еще раз подчеркнем – правда всегда побеждает циничную ложь!

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В этом мире можно свести с ума целую нацию, приучив ее к тому, что все ей должны. Эксперимент с BLM (Black Lives Matter) был, по-видимому, разминкой. Дождемся, когда американцам и европейцам предложат преклонить колено перед украинцами, – написала Канделаки.

Напомним, Тина Канделаки после новости о приезде Анджелины Джоли во Львов заявила, что ее "тошнит, видя актрису". После этого продюсер Игорь Кондратюк назвал рашистскую телеведущую безмозглой бл*дью.

Кстати, напомним, в этом году РФ не участвовала в песенном конкурсе. Более того, жителям страны-агрессора не разрешили голосовать за фаворита "Евровидение".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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