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Звезда Голодных игр Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
9 сентября, 10:04
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Спустя два года после свадьбы оскароносная актриса и ее супруг Кук Марони готовятся к пополнению в семье
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони станут родителями
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони станут родителями / Фото: instagram.com/photoboothplanetnorth/

В Голливуде настоящий бэби-бум! Информацию о беременности Дженнифер Лоуренс подтвердил ее представитель. Об этом пишет издание People.

Для 31-летней актрисы и ее 37-летнего супруга это будет первый ребенок. Пара не афиширует свои отношения, остальные подробности беременности актрисы пока не сообщаются.

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Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони познакомились в 2018 году, а в начале 2019-го Маруни сделал актрисе предложение. В октябре того же года они поженились. Пара устроила громкое торжество. На свадьбе знаменитостей присутствовали около 150 гостей, среди которых Крис Дженнер, Сиенна Миллер, Эмма Стоун, Камерон Диас и Адель.

В своих интервью актриса предпочитает не обсуждать личную жизнь. На вопросы о супруге она отвечает кратко:

Он лучший человек из всех, кого я когда-либо встречала

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Напомним, на днях слухи о своей второй беременности подтвердила Кайли Дженнер. Звезда семейства Кардашьян-Дженнер ждет ребенка от Трэвиса Скотта. У пары уже есть 3-летняя дочь Сторми.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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