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Зірка Голодних ігор Дженніфер Лоуренс вперше стане мамою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
9 вересня, 10:04
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Через два роки після весілля оскароносна акторка та її чоловік Кук Мароні готуються до поповнення в родині
Дженніфер Лоуренс і Кук Мароні стануть батьками
Дженніфер Лоуренс і Кук Мароні стануть батьками / Фото: instagram.com/photoboothplanetnorth/

У Голлівуді справжній бебі-бум ! Інформацію про вагітність Дженніфер Лоуренс підтвердив її представник. Про це пише видання People.

Для 31-річної акторки і її 37-річного чоловіка це буде перша дитина. Пара не афішує свої стосунки, інші подробиці вагітності актриси поки не повідомляються.

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Дженніфер Лоуренс
Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Дженніфер Лоуренс і Кук Мароні познайомилися в 2018 році, а на початку 2019-го Марун зробив актрисі пропозицію. У жовтні того ж року вони одружилися. Пара влаштувала гучне торжество. На весіллі знаменитостей були присутні близько 150 гостей, серед яких Кріс Дженнер, Сієнна Міллер, Емма Стоун, Камерон Діас і Адель.

У своїх інтерв'ю актриса вважає за краще не обговорювати особисте життя. На питання про чоловіка вона відповідає коротко:

Він краща людина з усіх, кого я коли-небудь зустрічала

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Нагадаємо, днями чутки про свою другу вагітність підтвердила Кайлі Дженнер. Зірка сімейства Кардашян-Дженнер чекає дитину від Тревіса Скотта. У пари вже є 3-річна дочка Стормі.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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