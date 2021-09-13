Ді Капріо рятує світ, Меріл Стріп стала президентом США. Що відомо про нову комедії "Не дивися вгору"

Кінець 2021-го обіцяє бути насиченим кінопрем'єрами. Одна з найочікуваніших – сатирична комедія "Не дивися вгору" режисера Адама Маккея

Кадр з фільму "Не дивися вгору" / Фото: Netflix

У трейлера фільму "Не дивися вгору", в якому постане безпрецедентний акторський склад, вже понад дев'ять мільйонів переглядів на YouTube. На екрани картина виходить 24 грудня, але кіномани вже не можуть дочекатися прем'єри, тому що фільм дійсно обіцяє бути чудовим. У головній ролі – Леонардо Ді Капріо, а в режисерському кріслі Адам Маккей – лауреат "Оскара" і постановник таких фільмів, як "Гра на пониження", "Здрастуй, тату, Новий рік!". Але це не все, що готують для глядачів. Більш детально про фільм дізнайтеся далі.

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Ді Капріо і Лоуренс спробують врятувати Землю

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Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс грають вчених-астронавтів, які дізнаються, що через пів року Землю зруйнує гігантський метеорит. Герої вирушають у медіатурне, щоб попередити всіх, але наражаються лише на глузування, недовіру людей і бачать, яким є насправді світ політики.

Кадр з фільму "Не дивися вгору" (2021) / Фото: Netflix

Як видно з перших кадрів, Ді Капріо з'явиться з бородою, а Лоуренс – рудоволоскою з коротким чубчиком.

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Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс у фільмі "Не дивися вгору" / Фото: Netflix

У сюжеті будуть відсилання до пандемії

Відразу зазначимо, що режисер фільму Адам Маккей уже вигострив свою майстерність у жанрі сатири. У 2016 році його фільм "Гра на пониження" про фінансову кризу 2007-2008 років виграв "Оскар" за найкращий адаптований сценарій. У 2019 його драматичний фільм "Влада" отримав вісім номінацій на "Оскар".

Фільм "Не дивися вгору" спочатку був задуманий як алегорія про зміну клімату, але в підсумку трансформувався, щоб відобразити те, що сталося під час пандемії.

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Тому глядачі чекають, що в стрічці "Не дивися вгору" режисер вміло скомбінує іронію, відсилання до сучасних подій і захопливу історію, яка буде тримати в напруженні.

Вся ідея в тому, що президент насправді не дуже розбирається в науці. Цим двом вченим потрібно вирушити в медіатур, потрапити у справжній вир соцмереж і телешоу. Там вони просто намагаються сказати: "Гей, ми всі помремо!" Що з цього вийде – побачите самі, – розповів Адам Маккей про фільм.

Кадр з фільму "Не дивися вгору" / Фото: Netflix

Зірковий акторський склад, який здивує

До Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс приєднаються Кейт Бланшетт і Меттью Перрі в ролі телеведучих. Меріл Стріп зіграє президента США, явно натхненного експрезидентом Дональдом Трампом, а Джона Гілл – її сина. Роб Морган зіграє вченого, який допомагає героям Ді Капріо і Лоуренс.

У фільмі з'явиться справжній ансамбль із зірок, ролі яких досі достеменно не ясні. У тізері можна побачити одну з найпопулярніших співачок сучасності Аріану Ґранде, зірку фільму "Дюна" Тімоті Шаламе, Кріса Еванса та інших.

Дивіться тизер-трейлер фільму "Не дивися вгору":

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