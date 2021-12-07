Єлизавета II почала оформляти передачу влади принцу Чарльзу

Останнім часом у ЗМІ обговорюють стан здоров'я королеви. Єлизавета II дедалі рідше з'являється на заходах через погане самопочуття

Єлизавета II розпочала процес передачі влади старшому синові / Фото: Getty Images

Як запевняє історик Ед Оуенс, Єлизавета II почала формальний процес передачі влади своєму старшому синові принцу Чарльзу. Про це пише Daily Express.

Смерть королеви не викличе кризи у королівській сім'ї. Символічна передача влади Чарльзу вже йде. Останнім часом принц найчастіше підміняє матір під час заходів і взяв на себе присвоєння титулів, яким раніше займалася Єлизавета ІІ, – пояснив історик.

Єлизавета II і принц Чарльз / Фото: instagram.com/clarencehouse

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Чутки про проблеми зі здоров'ям королеви почалися після того, як Її Величність вперше з'явилася на публіці з палицею на заході у Вестмінстерському абатстві.

Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею / Фото: Getty Images

Потім Єлизавета II почала пропускати важливі заходи. У жовтні вперше за 15 років королева скасувала офіційний візит. А ще за кілька днів стало відомо, що Єлизавета II провела ніч у лікарні .

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Вперше за 22 роки королева не з'явилася на жалобній службі біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні у листопаді. За інформацією представників з Букінгемського палацу, у Її Величності виникли проблеми зі спиною . Також у листопаді, вперше за всю історію свого правління, Єлизавета II не була присутня на національних зборах церкви Англії.

Але як запевняють джерело з королівської родини, зараз Її Величність почувається набагато краще і вже почала готуватися до святкування Різдва

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