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Єлизавета II почала оформляти передачу влади принцу Чарльзу

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
7 грудня, 13:11
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Останнім часом у ЗМІ обговорюють стан здоров'я королеви. Єлизавета II дедалі рідше з'являється на заходах через погане самопочуття
Єлизавета II розпочала процес передачі влади старшому синові
Єлизавета II розпочала процес передачі влади старшому синові / Фото: Getty Images

Як запевняє історик Ед Оуенс, Єлизавета II почала формальний процес передачі влади своєму старшому синові принцу Чарльзу. Про це пише Daily Express.

Смерть королеви не викличе кризи у королівській сім'ї. Символічна передача влади Чарльзу вже йде. Останнім часом принц найчастіше підміняє матір під час заходів і взяв на себе присвоєння титулів, яким раніше займалася Єлизавета ІІ, – пояснив історик.

Єлизавета II і принц Чарльз
Єлизавета II і принц Чарльз / Фото: instagram.com/clarencehouse

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Чутки про проблеми зі здоров'ям королеви почалися після того, як Її Величність вперше з'явилася на публіці з палицею на заході у Вестмінстерському абатстві.

Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею
Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею / Фото: Getty Images

Потім Єлизавета II почала пропускати важливі заходи. У жовтні вперше за 15 років королева скасувала офіційний візит. А ще за кілька днів стало відомо, що Єлизавета II провела ніч у лікарні .

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Вперше за 22 роки королева не з'явилася на жалобній службі біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні у листопаді. За інформацією представників з Букінгемського палацу, у Її Величності виникли проблеми зі спиною . Також у листопаді, вперше за всю історію свого правління, Єлизавета II не була присутня на національних зборах церкви Англії.

Але як запевняють джерело з королівської родини, зараз Її Величність почувається набагато краще і вже почала готуватися до святкування Різдва

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки" Більше статей автора
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