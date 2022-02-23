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Курйози ЗМІ: згадуємо випадки, коли повідомлялося про смерть Єлизавети II

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 12:09
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Єлизавета II найдовше править і є найстаршим монархом Британії. Цього року вона святкує 70-річний ювілей правління
Скільки разів у ЗМІ повідомляли про смерть Єлизавети ІІ
Скільки разів у ЗМІ повідомляли про смерть Єлизавети ІІ / Фото: AFP

Не дивно, що життя британського монарха ходить багато чуток. Якщо до скандалів у королівській сім'ї усі звикли, то деякі новини викликають шок.

Сьогодні американське видання Hollywood Unlocked повідомило про смерть королеви , посилаючись на джерела у палаці. Звичайно, у Британії це швидко спростували. При цьому головний редактор видання стверджує, що це правда.

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Скріншот: Instagram

Але за останні кілька років Єлизавету ІІ у ЗМІ ховали неодноразово.

У 2020 році на сайті державного радіо Франції Radio France Internationale з'явилися некрологи відомих персон, які зараз живі. Видання випадково поховало не лише Єлизавету II, але ще американського актора та режисера Клінта Іствуда, бразильського футболіста Пеле, та французьку актрису Бріжит Бардо.

Сполучене королівство сьогодні вранці осиротіло. Букінгемський палац офіційно оголосив про смерть королеви Єлизавети ІІ. Королеві, яка померла від..., 21 квітня 2020 року виповнилося 94 роки, – цитувала французький сайт видання The Independent.

Представники радіостанції заявили, що публікація некрологів трапилася через технічну помилку і вибачилися.

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В 2021 році британський телеведучий Аластер Кемпбелл в ефірі ранкового шоу, обговорюючи смерть принца Філіпа, випадково поховав королеву.

Ми багато говорили про принца Філіпа після смерті королеви

Після того, що сталося, Кемпбелл вибачився перед телеглядачами. Він зазначив, що обмовився, а Її Величність, само собою, жива.

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До слова, на випадок смерті Єлизавети II вже давно створено план, який називається операція "Лондонський міст" . План докладно розписує дії державних структур у десятиденний період між смертю королеви та її похороном.

Коли Її Величність піде з життя, першим про це дізнається прем'єр-міністр. Він буде єдиним членом уряду, який зробить офіційну заяву у ЗМІ.

Раніше королева розповіла про проблеми із ногами.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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