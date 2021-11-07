Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Колос - Шахтар: онлайн Колос - Шахтар: онлайн 🔥 Шева - в Дженоа! Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💉 Депутати - антивакцинатори

Одкровення Лободи

Гага та Гуччі

Архів Ротару

Думка про "Вічних"

Шоу "Маска". Сезон 2

Триб'ют Тату
СЬОГОДНІ Зірки Монархи

Меган Маркл та принц Гаррі планують поїхати в "фальшиві" королівські тури

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
7 листопада, 17:03
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Меган Маркл і принц Гаррі наступного року планують відвідати кілька країн та взяти участь у низці заходів
Принц Гаррі і Меган Маркл не прилетять до Великої Британії на захід на честь принцеси Діани
Принц Гаррі і Меган Маркл не прилетять до Великої Британії на захід на честь принцеси Діани / Фото: Getty Images

У вересні герцоги Сассекські відвідали Нью-Йорк. За час свого візиту вони також встигли зустрітися з мером Нью-Йорка, відвідати початкову школу та виступити з промовою про масову вакцинацію. Експерти зазначили, що ця поїздка принца Гаррі та Меган Маркл дуже нагадувала офіційний королівський тур.

В оточенні герцогів Сассекських подейкують, що наступного року таких поїздок буде більше . Пара планує поїхати до Японії, Австралії та деяких міст США. Про це пише Daily Express.

Реклама

Згідно з дуже гарним джерелом, Гаррі та Меган планують, скажімо так, "фальшиві" королівські тури 2022 року , – розповів королівський експерт Ніл Шон.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Фото: Getty Images

До речі, наступного року принц Гаррі та Меган Маркл точно не збираються пропадати з поля зору ЗМІ. Відомо, що онук королеви презентує мемуари про своє життя у королівській родині. За чутками, нові одкровення принца Гаррі можуть спровокувати новий скандал із членами королівської родини.

Інші новини про Меган Маркл і принца Гаррі:

Реклама

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Опитування
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Відверто для Vogue
Lady GAGA в британському журналі
Більше фоток зірки
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти