Принц Гаррі найняв охоронця Майкла Джексона перед поїздкою до Єлизавети ІІ

Вже незабаром принц Гаррі разом з Меган Маркл та дітьми поїдуть до Великої Британії на святкування Платинового ювілею правління Єлизавети ІІ. Напередодні своєї поїздки подружжя вирішило перестрахуватись та взяти до себе на роботу нового начальника служби безпеки.

Подружжя найняло колишнього охоронця Майкла Джексона – 45-річного Альберто Альвареса. Вперше чоловіка помітили поруч з принцом Гаррі під час велосипедної прогулянки у Монтесіто, де онук Єлизавети II живе разом із сім'єю, повідомляє Daily Mail.

prince harry and his friend charles van straubenzee seen cycling around montecito, 24th may 2022 pic.twitter.com/xVgU8aeekD