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Олег Винник назвав свою фаворитку в гіпершоу Маска

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
10 листопада, 20:20
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Другий сезон грандіозного шоу "Маска" набирає обертів в ефірі каналу "Україна". Цієї суботи глядачі побачать четвертий випуск найзагадковішого проєкту і розсекретять ще одну знаменитість, яка ховається під дивовижною маскою
У Олега Винника з'явилася нова фаворитка в гіпершоу "Маска".
У Олега Винника з'явилася нова фаворитка в гіпершоу "Маска". / Фото: прес-служба телеканалу "Україна", пресслужба Олега Винника

Разом з усією країною відгадують учасників зіркові детективи шоу, серед яких улюбленець мільйонів Олег Винник, у якого ще раніше з'явилася фаворитка на шоу. Популярний артист розкрив ім’я маски, яка наразі вразила його найбільше.

Нагадаємо, що у третьому випуску шоу "Маска" викрили Фею, якою виявилася популярна телеведуча.

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Три надзвичайні ефіри гіпершоу "Маска" позаду, тож детективи вже мали можливість добряче роздивитися учасників другого сезону.

За словами Олега Винника, йому особливо припала до душі найнеординарніша героїня масштабного проєкту каналу "Україна" – Скандал.

Фото: Скриншот YouTube

Я просто бомбастично вражений від Скандалу. І чесно кажучи, після першого її виступу думав, що відгадав, хто там. Дуже мені сподобався цей витончений образ, бо, на мій погляд, костюм має підходити вокалу. Поки здається, що в цьому сезоні менше вокалістів. Але я впевнений, що ми ще почуємо надзвичайні голоси, бо творці проєкту люблять все найцікавіше приберегти ближче до фіналу, – зазначає Винник.

Дивіться виступ Скандалу в шоу "Маска":

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А хто з героїв найбільше вразив його колег, зіркових детективів NK | Настю Каменських, Олю Полякову, Андрія Данилка та DZIDZIO? Дізнаємось вже незабаром. Дивіться новий сезон найзірковішого на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на каналі "Україна".

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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