ТОП-5 образів зірок з вечора кіно на Танцях з зірками: порівнюємо з персонажами

Ми вже розповідали, що новий випуск танцювального шоу був присвячений світовому і українському кінематографу. Дивіться, в кого на паркеті перевтілилися учасники танців

Кращі кінообрази зірок в п'ятому ефірі "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Несподіваних образів було багато, але ми склали список із п'яти кращих, які, на наш погляд, вийшли найбільш схожими на оригінали, якими їх всі представляють.

Детальніше про те, як пройшов п'ятий ефір танців, а також всі виступи пар, дивіться тут.

Ліда Лі – Венсді Аддамс

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Lida Lee / Венсді Аддамс / Колаж "Сьогодні"

Співачка повторила образ Венсді з "Сімейки Аддамс" – коміксів, серіалу і фільмів. У картині Тіма Бертона Венсді зіграла Крістіна Річчі (праворуч на фото).

Зарицька – Проня

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Саша Зарицька / Проня Прокопівна / Колаж "Сьогодні"

Вокалістці групи KAZKA Саші Зарицькій дістався образ Проні Прокопівни з легендарної комедії "За двома зайцями". Співачка відмінно вжилася у роль.

Власова – Малефісента

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Євгенія Власова / Малефісент / Колаж "Сьогодні"

Співачка Євгенія Власова, здавалося, зовсім не грала диснеївську злодійку. Артистці, на подив, дуже личить цей образ.

MELOVIN – Круелла

Меловін / Круелла / Колаж "Сьогодні"

Меловін у цьому вбранні схожий на Круеллу більше, ніж сама Круелла. Такий ось парадокс.

Войтенко – Чаплін

Костянтин Войтенко / Чарлі Чаплін / Колаж "Сьогодні"

Актор Костянтин Войтенко повторив образ одного з найвідоміших майстрів кіно – Чарлі Чапліна.

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