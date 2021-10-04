ТОП-5 образів зірок з вечора кіно на Танцях з зірками: порівнюємо з персонажами

Несподіваних образів було багато, але ми склали список із п'яти кращих, які, на наш погляд, вийшли найбільш схожими на оригінали, якими їх всі представляють.
Детальніше про те, як пройшов п'ятий ефір танців, а також всі виступи пар, дивіться тут.
Ліда Лі – Венсді Аддамс
Співачка повторила образ Венсді з "Сімейки Аддамс" – коміксів, серіалу і фільмів. У картині Тіма Бертона Венсді зіграла Крістіна Річчі (праворуч на фото).
Зарицька – Проня
Вокалістці групи KAZKA Саші Зарицькій дістався образ Проні Прокопівни з легендарної комедії "За двома зайцями". Співачка відмінно вжилася у роль.
Власова – Малефісента
Співачка Євгенія Власова, здавалося, зовсім не грала диснеївську злодійку. Артистці, на подив, дуже личить цей образ.
MELOVIN – Круелла
Меловін у цьому вбранні схожий на Круеллу більше, ніж сама Круелла. Такий ось парадокс.
Войтенко – Чаплін
Актор Костянтин Войтенко повторив образ одного з найвідоміших майстрів кіно – Чарлі Чапліна.
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