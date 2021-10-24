Катерина Кухар вагітна – зізнання балерини на Танцях з зірками

Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар зізналася, що вагітна – про це вона розповіла під час прямого ефіру шоу "Танці з зірками"

Катерина Кухар вагітна - балерина зробила заяву на Танцях з зірками / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Відразу після виступу Олександри Зарицької з Юрієм Мєшковим і Олександром Прохоровим судді почали коментувати їхній танець.

Ніхто не очікував, що крім оцінки виступу, Катерина, якій MELOVIN раніше подарував наручники, зробить важливу заяву:

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Очевидно, що ви тренуєтеся більше всіх у цьому шоу. Нарешті в цьому контемпі ви розкрили ваші крила, літали над паркетом. Я повірила в історію вашого кохання! І, напевно, я сьогодні така емоційна, тому що при надії, – поділилася Кухар.

Після її заяви повисла пауза. Схоже, що всі в залі, зокрема ведучий Юрій Горбунов, не відразу зрозуміли, що відбувається, або просто розгубилися від такого зізнання.

Катерина Кухар / Фото: Ростислав Рипка

У 39-річної Кухар є двоє дітей: син від першого шлюбу – Тимур, а також дочка Анастасія – від другого чоловіка Катерини, Олександра Стоянова.

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Зазначимо, що колись Катерина пережила трагедію – прима-балерина втратила свою дитину на пізніх термінах вагітності. Після цього Кухар місяць не могла встати з ліжка, пила антидепресанти. Тоді від депресії її врятували танці. Педагог Катерини в той час запропонував їй попрацювати над новою партією і зіграти Джульєтту.

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