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Третій випуск шоу "Співають всі!" вийде на каналі "Україна" 11 вересня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
3 вересня, 17:01
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У суботу, 4 вересня, о 21:35 на каналі "Україна" відбудеться трансляція футбольного матчу між національними збірними України та Франції
Ведучий шоу "Співають всі" Володимир Остапчук
Ведучий шоу "Співають всі" Володимир Остапчук / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У новому епізоді наймасштабнішого вокального шоу глядачі каналу "Україна" познайомляться з талановитими учасниками, які спробують завоювати любов найнароднішого в країні журі – сотні музичних експертів на чолі з Наталею Могилевською.

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Грандіозне шоу
Грандіозне шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Цей випуск вийде в ефірі в наступну суботу, 11 вересня, о 21:00.

А вже завтра, 4 вересня, разом з усією країною будемо вболівати за нашу головну футбольну команду, яка проведе поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти збірної Франції.

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Нагадаємо, після чотирьох зіграних матчів синьо-жовті займають друге місце в своїй групі. Трансляцію футбольного поєдинку збірної України проти збірної Франції дивіться ексклюзивно на загальнонаціональному каналі "Україна" в суботу, 4 вересня, о 21:35.

Телеканал
Телеканал "Україна" готує унікальне шоу за форматом All Together Now / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів таких країн світу, як:

  • Італія
  • Франція
  • Австралія
  • Нідерланди
  • Бразилія
  • Данія
  • Польща та інші.

Україна стала 18 країною, в якій буде виходити це музичне шоу. Переможець проекту отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень.

Новий випуск грандіозного талант-шоу "Співають всі!" дивіться 11 вересня в 21:00 на каналі "Україна".

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Дивіться всі випуски шоу ексклюзивно на OLL.TV!

Наталя Могилевська, яка стала зірковим капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Раніше ми писали про першу десятку суддів шоу "Співають всі", куди увійшли Jerry Heil, Міша Романова та Віктор Павлік.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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