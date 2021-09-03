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Третий выпуск шоу "Співають всі!" выйдет на канале "Украина" 11 сентября

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
3 сентября, 17:01
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В субботу, 4 сентября, в 21:35 на канале "Украина" состоится трансляция футбольного матча между национальными сборными Украины и Франции
Ведущий шоу "Співають всі" Владимир Остапчук
Ведущий шоу "Співають всі" Владимир Остапчук / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В новом эпизоде ​​масштабного вокального шоу зрители канала "Украина" познакомятся с талантливыми участниками, которые попытаются завоевать любовь самого народного в стране жюри – сотни музыкальных экспертов во главе с Натальей Могилевской.

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Грандиозное шоу
Грандиозное шоу "Співають всі!" на телеканале "Украина" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Этот выпуск выйдет в эфире в следующую субботу, 11 сентября, в 21:00.

А уже завтра, 4 сентября, вместе со всей страной будем болеть за нашу главную футбольную команду, которая проведет поединок квалификации на Чемпионат мира-2022 против сборной Франции.

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Напомним, после четырех сыгранных матчей сине-желтые занимают второе место в своей группе. Трансляцию футбольного поединка сборной Украины против сборной Франции смотрите эксклюзивно на общенациональном канале "Украина" в субботу, 4 сентября, в 21:35.

Телеканал
Телеканал "Украина" готовит уникальное шоу по формату All Together Now / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей таких стран мира, как:

  • Италия
  • Франция
  • Австралия
  • Нидерланды
  • Бразилия
  • Дания
  • Польша и другие.

Украина стала 18 страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Победитель проекта получит денежный приз в размере полмиллиона гривен.

Новый выпуск грандиозного талант-шоу "Співають всі!" смотрите 11 сентября в 21:00 на канале "Украина".

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Смотрите все выпуски шоу эксклюзивно на OLL.TV!

Наталья Могилевская, которая стала звездным капитаном шоу "Співають всі", сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":

Ранее мы писали о первой десятке судей шоу "Співають всі", куда вошли Jerry Heil, Миша Романова и Виктор Павлик.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия

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