"За*бала ця двоїстість!": MELOVIN накинувся на Ілону Гвоздьову після її звинувачень на Танцях зі зірками

Хореограф назвала партнерку Меловіна недостатньо професійною, після чого тріо примирилося та станцювало на проєкті. Після ефіру Гвоздьова знову наїхала на Мела та Лізу Русіну

MELOVIN накинувся на Ілону Гвоздєву після спільного виступу на "Танці зі зірками" / Фото: YouTube, instagram.com/ilonagvozdeva

Танець MELOVIN'а, Лізи Русиної та Ілони Гвоздьової повинен був покласти край їхній ворожнечі, та все стало тільки гірше. Після восьмого випуску танцювального шоу Ілона Гвоздєва у своєму Instagram знову різко висловилася про Меловіна та Лізу.

Хореографка та запрошена суддя "Танців з зіками" написала, що під час підготовки та номеру пара раз у раз відволікалася, знімала відео в TikTok та займалася іншими справами. В результаті вони погано відрепетирували танець.

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Востаннє поринула в це гівно. У понеділок відпочивала моя неймовірна зіркова пара, знімали тік-ток і кривляння. У середу він був злегка напідпитку, пив прямо у залі і йому було погано, тому він пішов з тренування, а та все ніяк не могла налаштуватися на роботу, ні рукою, ні ногою, ні поставити, ні станцювати, просто нуль, – написала Ілона у сторіс, яку потім видалила.

Скріншот: instagram.com/melovin_official

Меловін опублікував скріншот сторіс Гвоздьової у себе на сторінці і відповів, що його дістала двоїстість хореографки і що він шкодує, що обіймався з нею та "намагався згладити кути".

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Скріншот: .instagram.com/melovin_official

Артист також розповів про роботу з Ілоною в інтерв'ю після шоу, яке опублікував у соцмережі. Саме на це відео відреагувала Гвоздьова у сторіс, яку після вилучила.

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Це не вперше, коли Ілона Гвоздьова опиняється у центрі скандалу "Танців із зірками". На думку танцівниці, на проєкті одній парі приділяють більше уваги, аніж іншим. Це стосується Діми Кадная та його партнерки Аліни Лі.

Хейтерам Гвоздьова написала, що критикувати пари їй дозволяють 10-річний танцювальний досвід, освіту хореографа, педагогічний стаж і те, що вона "завжди має свою точку зору".

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