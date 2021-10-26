Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Трагедія з Болдвіном

Розлучення DZIDZIO

Look'и принцес

Гра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Геловін 2021
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

"За*бала ця двоїстість!": MELOVIN накинувся на Ілону Гвоздьову після її звинувачень на Танцях зі зірками

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
26 жовтня, 16:38
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Хореограф назвала партнерку Меловіна недостатньо професійною, після чого тріо примирилося та станцювало на проєкті. Після ефіру Гвоздьова знову наїхала на Мела та Лізу Русіну
MELOVIN накинувся на Ілону Гвоздєву після спільного виступу на "Танці зі зірками"
MELOVIN накинувся на Ілону Гвоздєву після спільного виступу на "Танці зі зірками" / Фото: YouTube, instagram.com/ilonagvozdeva

Танець MELOVIN'а, Лізи Русиної та Ілони Гвоздьової повинен був покласти край їхній ворожнечі, та все стало тільки гірше. Після восьмого випуску танцювального шоу Ілона Гвоздєва у своєму Instagram знову різко висловилася про Меловіна та Лізу.

Хореографка та запрошена суддя "Танців з зіками" написала, що під час підготовки та номеру пара раз у раз відволікалася, знімала відео в TikTok та займалася іншими справами. В результаті вони погано відрепетирували танець.

Реклама

Востаннє поринула в це гівно. У понеділок відпочивала моя неймовірна зіркова пара, знімали тік-ток і кривляння. У середу він був злегка напідпитку, пив прямо у залі і йому було погано, тому він пішов з тренування, а та все ніяк не могла налаштуватися на роботу, ні рукою, ні ногою, ні поставити, ні станцювати, просто нуль, – написала Ілона у сторіс, яку потім видалила.

Скріншот: instagram.com/melovin_official

Меловін опублікував скріншот сторіс Гвоздьової у себе на сторінці і відповів, що його дістала двоїстість хореографки і що він шкодує, що обіймався з нею та "намагався згладити кути".

Реклама

Скріншот: .instagram.com/melovin_official

Артист також розповів про роботу з Ілоною в інтерв'ю після шоу, яке опублікував у соцмережі. Саме на це відео відреагувала Гвоздьова у сторіс, яку після вилучила.

Реклама

Це не вперше, коли Ілона Гвоздьова опиняється у центрі скандалу "Танців із зірками". На думку танцівниці, на проєкті одній парі приділяють більше уваги, аніж іншим. Це стосується Діми Кадная та його партнерки Аліни Лі.

Хейтерам Гвоздьова написала, що критикувати пари їй дозволяють 10-річний танцювальний досвід, освіту хореографа, педагогічний стаж і те, що вона "завжди має свою точку зору".

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Втрата
Помер Гантер з серіалу "Друзі"
28.05.1962 — 24.10.2021
Яким ми запам'ятаємо бармена з Central Perk
Цитата дня

Без тебе не було б "Друзів". Дякую за сміх, який ти приніс на шоу і в наші життя. Будемо дуже за тобою сумувати.

Дженніфер Еністон акторка
Реакція колег
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Як вам нова "Міс Україна-2021"
Дізнатися більше про Олександру
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Опитування
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти