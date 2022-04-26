Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві: підсумки ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Служба Тополі

Делон з сином

Вова любить Надю

Брехня Ембер

Порада від Злати

Дівчина Ектора
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Актуально для всіх українців: особисті лайфхаки боротьби з апатією під час війни від Олі Цибульської

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 квітня, 13:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Популярна українська співачка поділилася простими прийомами, які допомогли їй вийти з тривалої з початку війни затяжної депресії. Це те, що варто взяти собі на замітку
Артистка ділиться перевіреними порадами
Артистка ділиться перевіреними порадами / Фото: instagram/cybulskaya

Нещодавно Оля Цибульська, раніше що розкривала підлі таємниці російських пропагандистів, відверто зізналася, що страждала від складного депресивного стану майже два місяці. На сторінці в Instagram артистка розповіла, що намагалася триматися заради сина та шанувальників. Також вона не переставала допомагати своїй країні всім, чим могла. Але настав момент, коли з'явилося непросте відчуття – все довкола втратило сенс. І тотальна апатія переслідували Цибульську впродовж тривалого часу.

Для всіх українців, які переживають у зв'язку з російським нападом те саме, що вдалося пережити співачці, Оля Цибульська підготувала топ-5 особистих порад, які допомогли їй хоча б частково відновити емоційний спокій.

Реклама

Оля Цибульська
Оля Цибульська / Фото: instagram/cybulskaya

1. Приведи себе до ладу

Приведи себе до ладу. Життя вже ніколи не буде таким, як було колись. Тепер воно зовсім інше. І нам складно до нього звикнути. Єдине, що залишилось – це ти сам. Дякувати Богу. Тому бережи те, що маєш. Звичайно, якщо це дозволяють зробити умови в яких ти зараз. Твоє тіло, твоє обличчя – це не орендована квартира. Це твоє постійне улюблене місце для душі. Нехай ця рутина відволікає і нагадує, що любити себе зараз – особливо важливо. Не картай себе за те, що в безпеці і маєш можливість помити голову, зробити маску для обличчя чи манікюр. Наші захисники на фронті борються за наше щасливе і красиве майбутнє. Готуй себе до перемоги.

2. Знайди нове задоволення

Знайди нове задоволення. Просте. Почин з теплого чаю і хоча б 10 хвилин без новин. Чи, як я, збирай яйця в курнику. Або глянь відео як наші хлопці лупашать смердючих орків. Дуже розслабляє. Дозволь собі відволіктися і пригадати, хто ти і що приносить спокій твоєму серцю. Можеш почати з кількох хвилин на день. Стане трохи легше. Це відчуєш не лише ти, але і близькі поруч.

Реклама

3. Дивись на вічне

Дивись на вічне. На мистецтво, воду, небо. Щось, що, попри війну, залишається стабільним. Щось, що зруйнувати не під силу навіть найбільшому злу. Звучить банально, але щось настільки глобальне і неосяжне дарує надію і перспективи. Ми теж непокірні. Життя переможе. На нас чекає чудове, щасливе майбутнє.

Співачка поділилась працюючими порадами
Співачка поділилась працюючими порадами / Фото: instagram/cybulskaya

4. Допомагай

Допомагай. Людям, яких знаєш і не знаєш. Просто так. Не тому, що так вимагає совість чи почуття провини. Віддаючи, ми наповнюємося теплом і добром. Тобі справді стане легше засинати і прокидатися.

Реклама

5. Знайди свою музику

Знайди свою музику. Без слів чи зі змістом. Наш шоу-бізнес нарешті розцвів сучасними українськими піснями. Наші плейлисти нарешті майоріють україномовними треками в топах. Вони чудові. Знайди свій. Я випустила "Минаю день" на початку березня, коли здавалося, що боляче навіть дихати. І я б не змогла зробити цього без неймовірної підтримки своєї аудиторії. Тепер я щодня отримую повідомлення про те, як моя пісня допомагає пережити біль іншим. І це найкраща нагорода, яку я отримувала за свою кар’єру.

Беріть слушні поради від артистки собі на замітку!

Також зараз обговорюють новина про подорож Барських до США.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Вітаємо батьків
Олександр Скічко

"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"

Наші в Голівуді
Мають українське коріння
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти