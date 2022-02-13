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Alina Pash про скандал на Нацвідборі: "Не шукайте в мені відьму"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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13 лютого, 19:51
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Поки Суспільне виправдовується за фінал Нацвідбору, Аліна Паш святкує перемогу, а її хейтери вимагають віддати перше місце KALUSH
У соцмережах сперечаються про перемогу Alina Pash у Нацвідборі
У соцмережах сперечаються про перемогу Alina Pash у Нацвідборі / Фото: instagram.com/alinapash

Вчорашній фінал Нацвідбору на "Євробачення-2022" завершився скандалом – організаторів відбору звинуватили у фальсифікації голосування, а на переможницю обрушився хейт за її поїздки до Росії.

Ще до фінального концерту з'явилася інформація, що рішення про перемогу Alina Pash вже ухвалено, хоча сама виконавиця у відповідь на ці чутки казала, що її хочуть "злити".

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Проте з результатом 15 балів Аліна Паш стала переможницею Національного відбору. Вона вирушить у Турін на "Євробачення-2022".

Alina Pash прокоментувала перемогу у Нацвідборі на "Євробачення-2022"
Alina Pash прокоментувала перемогу у Нацвідборі на "Євробачення-2022" / Фото: instagram.com/alinapash

У своєму Instagram-профілі співачка опублікувала пост, відповівши на звинувачення щодо її поїздок до РФ та окупованого Криму.

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Все те, що бушує зараз довкола Національного відбору відкоментую так: ви мені не вороги, так само як і я вам. В такий час нам потрібно єднатись, а не шукати у мені злу відьму, – написала Alina Pash.

Вона додала, що на всі питання щодо виступів та подорожей до країни агресора, вона вже відповіла у багатьох інтерв'ю.

Не вірте жовтій пресі, яка розповсюджує про мене недостовірну інформацію. Я про Україну, я за Україну, я частина України, – підсумувала Паш.

Реакція Мережі

Як у будь-якому конфлікті, сторони мають підтримку і мають хейтерів. У коментарях багато хто вітає Alina Pash і бажає їй перемоги.

  • "З радістю чекатиму на Євробачення!"
  • "Найкраща"
  • "Успіхів в Італії"
  • "Гідна!"

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Скріншот: instagram.com/alinapash

А інші вважають, що Аліна має віддати перемогу своїм конкурентам – Kalush Orchestra:

  • "Віддай перемогу Калушу, ти не заслужила її"

Скріншот: instagram.com/alinapash

  • "Ганьба!"

Скріншот: instagram.com/alinapash

  • "Калуш найкращий"

Скріншот: instagram.com/alinapash

KALUSH звинуватили Cуспільне у фальшуванні балів Нацвідбору і хочуть звернутися до суду.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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