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Скандальний дрифт з alyona alyona

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alyona alyona відмиває Софійську площу після дрифту на спорткарах (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
11 серпня, 17:01
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Вчора alyona alyona опинилася в центрі скандалу. Вона була в одному зі спорткарів, які влаштували дрифт навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, після чого на площі залишилися чорні сліди
alyona alyona відмиває Софійську площу
alyona alyona відмиває Софійську площу / Фото: ukrinform.ua

Незабаром реперка alyona alyona виправдалася за незаконний дрифт в центрі Києва, а тепер приєдналася до очищення Софійській площі. За словами артистки, організатор зйомки Red Bull не прокоментував інцидент, тому вона і її команда вирішили діяти самостійно. Про це повідомляє Укрінформ.

Ми тут через те, що Red Bull так і не надав офіційної інформації про те, що відбувалося, є в нього дозволи чи ні, окрім одного сторіз в Інстаграмі з вибаченнями. Ми вирішили діяти не словом, а ділом, оскільки я тут була і все це бачила, хоча була впевнена в тому, що всі дозволи є і клінінг помиє це все швидко. Це відбувається не так швидко, як хотілося, – сказала alyona alyona.

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Артистка вже викликала клінінгову компанію, яка допоможе швидко очистити плитки від слідів дрифту.

Скандал з дрифтом на Софійській площі та alyona alyona

Нагадаємо, що вчора поширилися кадри страшних наслідків незаконного дрифту спорткарів. Софійську площу вибрали як локацію для зйомки рекламного ролика. Крім того, що на місці залишилися сліди від гуми, екстремальний дрифт був небезпечним для перехожих і проїжджаючих машин.

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Тоді з'ясувалося, що в одному зі спорткарів сиділа реперка alyona alyona. Артистка опублікувала кілька Сторіс в соцмережі, проте невдовзі їх видалила.

У КМДА заявили, що не давали дозволів на цей захід, а поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства, повідомлялося на сайті відомства.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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