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Анастасія Оруджова після травми вперше вийшла на сцену на милицях (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
5 жовтня, 10:38
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Артистка травмувалася під час підготовки до "Танців з зірками". Акторка пішла з проєкту в другому ефірі, тому що не могла більше репетирувати
Анастасія Оруджова вперше вийшла на сцену після травми
Анастасія Оруджова вперше вийшла на сцену після травми / Фото: Скриншот из видео

Через три тижні після того, як стало відомо, що Анастасія Оруджова покинула танцювальний проєкт, вона знову вийшла на сцену. Зірка "Жіночого кварталу" взяла участь в шоу і з'явилася перед публікою на милицях.

У вересні, під час підготовки до другого ефіру танців, Оруджова травмувала коліно. Тоді вона розповідала, що ледве може ходити, не кажучи вже про репетиції на паркеті. Реабілітація, за словами зірки, повинна зайняти близько півроку.

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Але вже менш ніж через місяць Анастасія змогла повернутися до роботи. Кадри, на яких видно, як артистка виходить до глядачів на милицях, опублікував Telegram-канал "Культурная прачечная".

Анастасія Оруджова вийшла на сцену на милицях / Скріншот з відео

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Анастасія Оруджова вийшла на сцену на милицях / Скріншот з відео

В сторіс Оруджова розповіла, що активно відновлюється після травми. Вона може виконувати фізичні вправи стоячи і тримати рівновагу з опорою на одну ногу.

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Анастасія Оруджова відновлюється після травми / instagram.com/stories/orudjova_nastya

На "Танцях з зірками" замість Анастасії Оруджової танцювала її колега Олександра Машлятіна, але вона не протрималася на проєкті довго і покинула його разом із партнером Денисом Самсоном.

Які травми отримували зірки, дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя

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