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Ані Лорак не очікувала, що збере два аншлаги в Одесі: Люди стояли в проходах

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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14 січня, 08:55
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У липні минулого року Ані Лорак уперше за довгий час зустрілася з українськими шанувальниками. На концертах у Одесі два дні був sold out
Ані Лорак прокоментувала свої концерти в Одесі влітку
Ані Лорак прокоментувала свої концерти в Одесі влітку / Фото: instagram.com/anilorak

Виступи співачки в Україні відбулися без провокацій. Ані Лорак виконала свої найпопулярніші хіти, зокрема й українською. Як зізналася співачка у інтерв'ю "КП в Україні", вона не очікувала такого ажіотажу навколо концертів в Одесі.

Зустріч із моїми глядачами для мене завжди свято. Мої виступи на батьківщині були довгоочікуваними, але я не очікувала, що відбудеться одразу два концерти з аншлагом – наголосила артистка.

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За словами Лорак, якби анонсувалося п'ять концертів, то теж був би sold out.

Величезна черга людей стояла на вулиці, ми довго не виходили на сцену і чекали, щоб усі могли зайняти свої місця. Деякі глядачі просто купували вхідні квитки, щоб потрапити всередину, і стояли в проходах. І це мене надзвичайно зворушило. Як і їхня любов довжиною у 25 років, яка, повірте мені, взаємна, – розповіла співачка.

Ані Лорак в Одесі
Ані Лорак в Одесі / Фото: instagram.com/anilorak

До слова, цього року співачка планує знову порадувати українських шанувальників і вже анонсувала одразу три концерти на батьківщині . У травні Ані Лорак приїде до Харкова, Запоріжжя та Херсона з розширеною програмою свого шоу THE BEST.

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Раніше ми розповідали, що Ігор Кондратюк обурений концертами Ані Лорак в Україні.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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