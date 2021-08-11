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Ані Лорак в спокусливому топі поділилася приємною новиною (фото)

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
11 серпня, 10:42
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Співачка випускає новий альбом, над яким довго і наполегливо працювала. Шанувальники в захваті і з нетерпінням чекають його вихід
Ані Лорак випускає новий альбом
Ані Лорак випускає новий альбом / Фото: instagram.com/anilorak

Після чуток про відновлення стосунків між співачкою та її колишнім чоловіком, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу вперше за довгий час з'явився на публіці зі своєю дівчиною Лілією. Тим часом Ані Лорак сконцентрувалася на роботі і вже готова показати її плоди у вигляді нового альбому.

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Про це співачка написала в Instagram, супроводивши пост фотографією в короткому топі, який демонструє її сталевий прес і відмінну фігуру.

Сьогодні ми стали на крок ближче до релізу довгоочікуваного альбому. Знімали #CoverStory, і вийшло просто. Скоро все побачите самі ...

Шанувальники прийшли в захват від такої новини і поспішили привітати співачку, не забувши написати і компліменти стосовно її зовнішності:

  • Я впевнена, що це буде шикарний альбом. Дуже чекаю!
  • Дивлячись на вас, хочеться ставати краще.
  • Ми з нетерпінням чекаємо альбом!
  • Чекаємо дуже з нетерпінням

Ані Лорак анонсувала концерти в Одесі
Ані Лорак анонсувала концерти в Одесі / Фото: instagram.com/anilorak

Раніше Ані Лорак анонсувала концерти в Одесі. Вона співатиме українські хіти. Концерти Ані Лорак в Одесі пройдуть під посиленою охороною. Про це раніше заявили організатори шоу, які відбудуться 16 і 17 серпня в клубі ITAKA.

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Останні кілька років Ані Лорак живе і працює в Росії. Артистка знаходиться в дружніх стосунках з зірками російського шоу-бізнесу, в тому числі з Філіпом Кіркоровим. Вона також нерідко приїжджає в Україну, але в серпні вона вперше за сім років виступить на сцені.

В цьому році Лорак вже не вперше відвідує Україну. Навесні Ані вперше за довгий час побувала на українській радіостанції, де презентувала свою пісню "Наполовину".

Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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Цитата дня

Талашко такий там не один. Коли я вступала до вузу, один з педагогів проявляв і до мене подібні спроби, які відбувалися під впливом горілки. Так, педагоги в вузі періодично п'ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки будуть мовчати. Бо хто вони - народні, а хто ці, "іногородні".

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