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Ани Лорак в соблазнительном топе поделилась приятной новостью (фото)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
11 августа, 10:42
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Певица выпускает новый альбом, над которым долго и упорно работала. Поклонники в восторге и с нетерпением ждут его выход
Ани Лорак выпускает новый альбом
Ани Лорак выпускает новый альбом / Фото: instagram.com/anilorak

После слухов о возобновлении отношений между певицей и ее бывшим мужем, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу впервые за долгое время появился на публике со своей девушкой Лилией. Тем временем Ани Лорак сконцентрировалась на работе и уже готова показать ее плоды в виде нового альбома.

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Об этом певица написала в Instagram, сопроводив пост фотографией в коротком топе, который демонстрирует ее стальной пресс и отличную фигуру.

Сегодня мы стали на шаг ближе к релизу долгожданного альбома. Снимали #CoverStory, и получилось просто. Скоро все увидите сами…

Поклонники пришли в восторг от такой новости и поспешили поздравить певицу, не забыв написать и комплименты по поводу ее внешности:

  • Я уверенна, что это будет шикарный альбом. очень жду !
  • Глядя на вас, хочется становиться лучше.
  • Мы с нетерпением ждем альбом!
  • Ждем очень с нетерпением

Ани Лорак анонсировала концерты в Одессе
Ани Лорак анонсировала концерты в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак анонсировала концерты в Одессе. Она будет петь украинские хиты. Концерты Ани Лорак в Одессе пройдут под усиленной охраной. Об этом ранее заявили организаторы шоу, которые состоятся 16 и 17 августа в клубе ITAKA.

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Последние несколько лет Ани Лорак живет и работает в России. Артистка находится в дружеских отношениях со звездами российского шоу-бизнеса, в том числе с Филиппом Киркоровым. Она также нередко приезжает в Украину, но в августе она впервые за семь лет выступит на сцене.

В этом году Лорак уже не впервые посещает Украину. Весной Ани впервые за долгое время побывала на украинской радиостанции, где презентовала свою песню "Наполовину".

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз, один из педагогов проявлял и ко мне подобные попытки, которые происходили при воздействии на него водки. Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Ибо кто они – народные, а кто эти, "иногородние".

Янина Соколова журналист, ведущая
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