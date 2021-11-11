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Софія Ротару з тремтячою головою змусила хвилюватися фанів: Паркінсон пробив (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
11 листопада, 16:03
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Прихильники легендарної виконавиці дуже хвилюються за неї. Через це у Мережі часто пускають хвилю чуток про те, що у Ротару буцімто серйозна хвороба
Сестра легендарної виконавиці Софії Ротару спростовує чутки про її хворобу.
Сестра легендарної виконавиці Софії Ротару спростовує чутки про її хворобу. / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, скриншот

Незважаючи на те, що сестра співачки Ауріка Ротару спростувала чутки про хворобу та заявила, що зірка "проживе ще довго", фанати все ж підозрюють щось недобре. Користувачів Мережі налякало те, як у 74-річної зірки тремтіла голова.

Такі кадри з народною артисткою зняли, коли вона сиділа у глядацькому залі під час вручення нагород "Національна легенда України". До речі, тода Ротару виграла нову держнагороду у сфері музики.

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Відео з співачкою поширили у TikTok та Telegram-каналах. Після цього фоловери припустили, що, ймовірно, це прояв хвороби у Ротару. Однак були й версії про звичайне хвилювання.

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На кадрах видно, як виконавиця хіту "Червона рута" сиділа серед інших глядачів, коли президент України Володимир Зеленський говорив на сцені.

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В один момент оператор показав, як Софія Ротару слухала главу держави. Вона уважно дивилася на сцену, але водночас трясла головою з боку в бік.

Фото: Скріншот з відео

Однак тремтіння припинилися тоді, коли артистка підвелася зі свого місця, то почала посміхатися та вітати глядачів.

Фото: Скріншот з відео

Прихильники творчості Ротару припустили, що виконавиця має тремор, який може бути симптомом хвороби Паркінсона. Водночас інші фанати наголосили, що артистка виглядає просто чудово у свої роки:

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  • У неї нервове і складне життя вдалося.
  • Паркінсон пробив. Їй би трави цілющої у лікувальних дозах прийняти у вигляді інгаляції. Відпускає.
  • Софія Ротару для своїх років виглядає чудово.
  • Ну вік. Що такого?.
  • Навіть якщо і хвороба і нехай і старість..юа як гордо сидить, а погляд, а постать така.. Всім здоровим і молодим тільки заздрити і брати приклад.
  • Що-що, Паркінсона. Бідолашна.
Фото: Скріншот з Telegram-каналу
Фото: Скріншот з Telegram-каналу
Фото: Скріншот з Telegram-каналу
Фото: Скріншот з Telegram-каналу
Фото: Скріншот з Telegram-каналу
Фото: Скріншот з Telegram-каналу

Раніше фани також припускали, що в артистки нібито розвинулася хвороба Паркінсона через відео її виступу у Берліні. Тоді у співачки помітно тряслися пальці і вона ледь утримала мікрофон. Але це лише догадки та й годі.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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