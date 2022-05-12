Даша Астаф'єва отримала неочікуваний сюрприз від захисників з передової: фото

З перших днів війни артистка допомагає бійцям ЗСУ у тилу. У відповідь військові вирішили порадувати зірку

Даша Астаф'єва показала подарунок від наших воїнів / Фото: Pinterest,

Даша Астаф'єва щодня готує їжу для наших захисників і чистить мішки картоплі у Києві. У соцмережах зірка ділиться світлинами про те, як вона допомагає бійцям та записує мотивуючі відеозвернення на підтримку українців.

У відповідь Даша отримала від військових подарунок, яким вона вже похизувалася в Instagram. Це автограф на снаряді!

Реклама

Ймовірно, снаряд призначений для рашистських окупантів. На ньому бійці написали: "від Даші Астаф'євої". Артистка зазначила, що подібний автограф вона отримує вперше.

Даші Астаф'єва отримала автограф на снаряді

Постійно думаю про чоловіків, які нас боронять. Що багато з них – це звичайні хлопці, які змушені були взяти зброю в руки, та захищати свої родини, країну. Творити нову історію, МИР. Світ, який захищається від "русскава міра" назавжди буде перед очима. З цими жахіттями та незабутніми кадрами горя які лишили після себе орксєяне. І кожного дня, цей світ дивує тим, яка в нас воля та жага до перемоги. Які в нас чудові люди, – підписала кадр Астаф'єва.

Зірка зазначила, що особисто для неї кожен, хто лишився і робить свою справу в Україні – назавжди герой.

Реклама

Даша не забарилась з відповідю і також зробила фото військовим. Вона опублікувала світлину, де тримає у руці картоплину.

Моя атвєтка, – написала артистка.

Артистка записала відповідь

Фоловери оцінили такий сюрприз від воїнів ЗСУ:

Реклама

Найкрасивіший і найнебезпечніший снаряд.

Ось це справді круто! Фото в рамку на згадку.

Будуть казати орки, що їх Даша Астаф'єва вбила.

Клас! ЗСУ дійсно самі круті в світі.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, нещодавно Даніель Салем зробив пропозицію Даші Астаф'євій, від якої вона не змогла відмовитись.

Раніше артистка присоромила російський шоу-бізнес, який підтримує божевілля путіна.