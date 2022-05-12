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Даша Астаф'єва отримала неочікуваний сюрприз від захисників з передової: фото

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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12 травня, 21:24
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З перших днів війни артистка допомагає бійцям ЗСУ у тилу. У відповідь військові вирішили порадувати зірку
Даша Астаф'єва показала подарунок від наших воїнів
Даша Астаф'єва показала подарунок від наших воїнів / Фото: Pinterest,

Даша Астаф'єва щодня готує їжу для наших захисників і чистить мішки картоплі у Києві. У соцмережах зірка ділиться світлинами про те, як вона допомагає бійцям та записує мотивуючі відеозвернення на підтримку українців.

У відповідь Даша отримала від військових подарунок, яким вона вже похизувалася в Instagram. Це автограф на снаряді!

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Ймовірно, снаряд призначений для рашистських окупантів. На ньому бійці написали: "від Даші Астаф'євої". Артистка зазначила, що подібний автограф вона отримує вперше.

Даші Астаф'єва отримала автограф на снаряді
Даші Астаф'єва отримала автограф на снаряді

Постійно думаю про чоловіків, які нас боронять. Що багато з них – це звичайні хлопці, які змушені були взяти зброю в руки, та захищати свої родини, країну. Творити нову історію, МИР. Світ, який захищається від "русскава міра" назавжди буде перед очима. З цими жахіттями та незабутніми кадрами горя які лишили після себе орксєяне. І кожного дня, цей світ дивує тим, яка в нас воля та жага до перемоги. Які в нас чудові люди, – підписала кадр Астаф'єва.

Зірка зазначила, що особисто для неї кожен, хто лишився і робить свою справу в Україні – назавжди герой.

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Даша не забарилась з відповідю і також зробила фото військовим. Вона опублікувала світлину, де тримає у руці картоплину.

Моя атвєтка, – написала артистка.

Артистка записала відповідь
Артистка записала відповідь

Фоловери оцінили такий сюрприз від воїнів ЗСУ:

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  • Найкрасивіший і найнебезпечніший снаряд.
  • Ось це справді круто! Фото в рамку на згадку.
  • Будуть казати орки, що їх Даша Астаф'єва вбила.
  • Клас! ЗСУ дійсно самі круті в світі.
Скріншот Instagram

Нагадаємо, нещодавно Даніель Салем зробив пропозицію Даші Астаф'євій, від якої вона не змогла відмовитись.

Раніше артистка присоромила російський шоу-бізнес, який підтримує божевілля путіна.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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