Дмитро Гордон в обіймах з дружиною Олесею Бацман розбурхав Мережу

14 лютого увесь світ відзначає День закоханих. Багато селебретіс вітають парочок зі святом та згадують свої романтичні події. От і Дмитро Гордон разом зі своєї дружиною Олесею Бацман не забули про таку дату.
У Instagram Дмитро Гордон опублікував фото з коханою та привітав своїх фоловерів зі святом.
Святий Валентин праворуч від мене трохи позаду. Зі святом!, – написав журналіст.
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Гордон додав до допису фото з тренажерного залу. На кадрі, журналіст з дружиною постали у спортивних костюмах, а позаду них стоїть манекен для відпрацювання боксерських ударів (саме цього манекена Гордон назвав святим Валентином).
Фоловери не змогли пройти повз допису та засипали сімейку коментарями:
- Святий Валентин уже втратив сьогодні кадика?
- Прекрасна пара. Молодці.
- Дмитре, хочете собі гульку на голові як у Олесі?
- Дмитре, зі святом! І нехай св. Валентин охороняє ваше кохання!
- Може день Святого Дмитра
Коротко про Гордона та Бацман
Нагадаємо, Алеся Бацман – третя дружина Дмитра Гордона. У подружжя є троє дочок - Санта, Аліса та Ліана.
З Бацман Гордон познайомився у 2009 році. Тоді ходили чутки, що саме молода журналістка забрала Дмитра від дружини Олени Сербіної. Але Алеся Бацман запевняє, що це не так.
За офіційними даними, загалом у Гордона семеро дітей. Проте, за словами журналіста, не всі вони хочуть бути публічними, тому мало розповідає про їхнє життя.
Гордон розповів, що його син Ростислав працює у YouTube та пристойно заробляє. Ще один спадкоємець Дмитро, – композитор у Голлівуді, разом із ним у Лос-Анджелесі живе брат Льова.
Крім синів, у Гордона ще четверо дочок. Одна з них працює на велику американську компанію.
Раніше Олеся Бацман розповіла про ревнощі та шлюбний контракт з Гордоном.