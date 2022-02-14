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Дмитро Гордон в обіймах з дружиною Олесею Бацман розбурхав Мережу

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 лютого, 15:43
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Зіркове подружжя нестандартно привітало усіх закоханих з Днем святого Валентина
Дмитро Гордон з Олесею Бацман привітали закоханих з Днем святого Валентина.
Дмитро Гордон з Олесею Бацман привітали закоханих з Днем святого Валентина. / Фото: instagram.com/gordondmytro/

14 лютого увесь світ відзначає День закоханих. Багато селебретіс вітають парочок зі святом та згадують свої романтичні події. От і Дмитро Гордон разом зі своєї дружиною Олесею Бацман не забули про таку дату.

У Instagram Дмитро Гордон опублікував фото з коханою та привітав своїх фоловерів зі святом.

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Святий Валентин праворуч від мене трохи позаду. Зі святом!, – написав журналіст.

Дмитро Гордон з дружиною у залі.
Дмитро Гордон з дружиною у залі. / Фото: instagram.com/gordongram

Гордон додав до допису фото з тренажерного залу. На кадрі, журналіст з дружиною постали у спортивних костюмах, а позаду них стоїть манекен для відпрацювання боксерських ударів (саме цього манекена Гордон назвав святим Валентином).

Фоловери не змогли пройти повз допису та засипали сімейку коментарями:

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  • Святий Валентин уже втратив сьогодні кадика?
  • Прекрасна пара. Молодці.
  • Дмитре, хочете собі гульку на голові як у Олесі?
  • Дмитре, зі святом! І нехай св. Валентин охороняє ваше кохання!
  • Може день Святого Дмитра
Скріншот Instagram/gordondmytro

Коротко про Гордона та Бацман

Нагадаємо, Алеся Бацман – третя дружина Дмитра Гордона. У подружжя є троє дочок - Санта, Аліса та Ліана.

/ Фото: Facebook

З Бацман Гордон познайомився у 2009 році. Тоді ходили чутки, що саме молода журналістка забрала Дмитра від дружини Олени Сербіної. Але Алеся Бацман запевняє, що це не так.

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За офіційними даними, загалом у Гордона семеро дітей. Проте, за словами журналіста, не всі вони хочуть бути публічними, тому мало розповідає про їхнє життя.

Гордон розповів, що його син Ростислав працює у YouTube та пристойно заробляє. Ще один спадкоємець Дмитро, – композитор у Голлівуді, разом із ним у Лос-Анджелесі живе брат Льова.

Крім синів, у Гордона ще четверо дочок. Одна з них працює на велику американську компанію.

Раніше Олеся Бацман розповіла про ревнощі та шлюбний контракт з Гордоном.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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