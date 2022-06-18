Донька Олі Полякової присвятить свою першу україномовну пісню лесбійському коханню

17-річна Маша вирішила перейти на українську мову та записати романтичну пісню

Маша Полякова писатиме пісні українською

Зараз старша та молодша доньки Олі Полякової перебувають у Франції. Там їх прихистила подруга артистки, блогерша Ніка Білоцерківська. Нещодавно 17-річна Маша закінчила 11-й клас. Своє майбутнє дівчина повністю присвячує музиці.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Маша Полякова зізналась, що довгий час після 24 лютого у неї була апатія, вона не могла написати жодної пісні. Лише декілька тижнів тому дівчина вийшла з депресивного стану. Окрім того, вона почала вчити українську.

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Мене змінила вона (війна, – Ред.) дуже сильно, адже я активно почала вчити українську мову. Почала нею розмовляти з батьками, друзями, – поділилась донька Полякової.

Ба більше, Маша вже готує для фанатів новий трек про кохання під час війни. Це буде перший її україномовний сингл. Зазначимо, що у Маші є бойфренд, але пісня буде присвячена не їхньому коханню, а...лесбійському.

Маша з хлопцем

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Можливо скоро вийде сніппет. Це не повноцінна пісня, адже мені тут ніде записуватися. У мене є з собою тільки маленька переносна студія. Вийде пісня українською мовою. Це буде щось про лесбійське кохання, – зізналась Маша.

Також Полякова розповіла, що 24 лютого вона мала записувати цілий альбом, який планувала випустити наприкінці березня. Але релізу не буде. Адже тепер Маша хоче усі 10-15 пісень переробити і записати українською.

Маша Полякова закінчила школу цьогоріч

Нагадаємо, що Маша разом зі своїми друзями створила колектив "ШВИ". Дебют молодого нестандартного гурту відбувся у листопаді 2021 року та викликав неоднозначну реакцію у Мережі.

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Зараз "ШВИ" поставили свою діяльність на паузу. Як каже Маша, усі учасники наразі розкидані по різним куточакм світу і не у всіх є з собою музичні інструменти.

Раніше ми писали, що Оля Полякова розкрила свій справжній вік та зізналася, чому його соромилася.