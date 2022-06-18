Донька Олі Полякової присвятить свою першу україномовну пісню лесбійському коханню

Зараз старша та молодша доньки Олі Полякової перебувають у Франції. Там їх прихистила подруга артистки, блогерша Ніка Білоцерківська. Нещодавно 17-річна Маша закінчила 11-й клас. Своє майбутнє дівчина повністю присвячує музиці.
В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Маша Полякова зізналась, що довгий час після 24 лютого у неї була апатія, вона не могла написати жодної пісні. Лише декілька тижнів тому дівчина вийшла з депресивного стану. Окрім того, вона почала вчити українську.
Мене змінила вона (війна, – Ред.) дуже сильно, адже я активно почала вчити українську мову. Почала нею розмовляти з батьками, друзями, – поділилась донька Полякової.
Ба більше, Маша вже готує для фанатів новий трек про кохання під час війни. Це буде перший її україномовний сингл. Зазначимо, що у Маші є бойфренд, але пісня буде присвячена не їхньому коханню, а...лесбійському.
Можливо скоро вийде сніппет. Це не повноцінна пісня, адже мені тут ніде записуватися. У мене є з собою тільки маленька переносна студія. Вийде пісня українською мовою. Це буде щось про лесбійське кохання, – зізналась Маша.
Також Полякова розповіла, що 24 лютого вона мала записувати цілий альбом, який планувала випустити наприкінці березня. Але релізу не буде. Адже тепер Маша хоче усі 10-15 пісень переробити і записати українською.
Нагадаємо, що Маша разом зі своїми друзями створила колектив "ШВИ". Дебют молодого нестандартного гурту відбувся у листопаді 2021 року та викликав неоднозначну реакцію у Мережі.
Зараз "ШВИ" поставили свою діяльність на паузу. Як каже Маша, усі учасники наразі розкидані по різним куточакм світу і не у всіх є з собою музичні інструменти.
Раніше ми писали, що Оля Полякова розкрила свій справжній вік та зізналася, чому його соромилася.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"