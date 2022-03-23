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Фани Лорак отримали різку відповідь від Федишин після спроби атакувати її соцмережі

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МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 19:36
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Ірина Федишин розповіла, що шанувальники Ані Лорак стали їй писати після недавнього інтерв'ю
Ірина Федишин відповіла фанатам Ані Лорак
Ірина Федишин відповіла фанатам Ані Лорак / Фото: Instagram

Ані Лорак вирішила мовчати про російську агресію, бо боїться втратити свою кар'єру в Росії. Ірина Федишин засудила співачку за таку позицію. Сама Лорак ніяких коментарів не дає і зникла з соцмереж, а ось фанатам артистки не сподобалося чути правду про свою співачку і вони нічого краще не вигадали, як писати Федишин.

Українська співачка не мовчала про таку активність фанів Лорак і вирішила записати кілька Stories.

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Правда очі ріже? Не витрачайте своїх зусиль на всі ці коментарі, тому що нам з вами точно не по дорозі. Ваші сторінки я блокую, я зараз не маю часу відповідати. У мене є справи важливіші – я зайнята тим, як допомогти своїй країні, бо Росія вбиває тисячі мирних українців, дітей. Ані Лорак про це мовчить, а якщо мовчить – значить співучасниця. Тому не треба її виправдовувати

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Ані Лорак вже близько восьми років живе та працює в країні-агресорі, за весь час російсько-української війни зуміла написати лише один пост у соцмережі про мир. Проте вона так і не згадала, хто стріляє по українцях і з якого боку летять ракети в нашу країну.

До слова, в Мережі з'явилася інформація, наче артистка виїхала з Росії. Фанати дізналися, де зараз може бути зірка.

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