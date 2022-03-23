Фани Лорак отримали різку відповідь від Федишин після спроби атакувати її соцмережі

Ірина Федишин розповіла, що шанувальники Ані Лорак стали їй писати після недавнього інтерв'ю

Ірина Федишин відповіла фанатам Ані Лорак / Фото: Instagram

Ані Лорак вирішила мовчати про російську агресію, бо боїться втратити свою кар'єру в Росії. Ірина Федишин засудила співачку за таку позицію. Сама Лорак ніяких коментарів не дає і зникла з соцмереж, а ось фанатам артистки не сподобалося чути правду про свою співачку і вони нічого краще не вигадали, як писати Федишин.

Українська співачка не мовчала про таку активність фанів Лорак і вирішила записати кілька Stories.

Реклама

Правда очі ріже? Не витрачайте своїх зусиль на всі ці коментарі, тому що нам з вами точно не по дорозі. Ваші сторінки я блокую, я зараз не маю часу відповідати. У мене є справи важливіші – я зайнята тим, як допомогти своїй країні, бо Росія вбиває тисячі мирних українців, дітей. Ані Лорак про це мовчить, а якщо мовчить – значить співучасниця. Тому не треба її виправдовувати

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Ані Лорак вже близько восьми років живе та працює в країні-агресорі, за весь час російсько-української війни зуміла написати лише один пост у соцмережі про мир. Проте вона так і не згадала, хто стріляє по українцях і з якого боку летять ракети в нашу країну.

До слова, в Мережі з'явилася інформація, наче артистка виїхала з Росії. Фанати дізналися, де зараз може бути зірка.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.